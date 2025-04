Kylian Mbappé en Real Madrid komen mogelijk met de schrik vrij na rode kaart

De Spaanse media denken dat Kylian Mbappé niet hoeft te vrezen voor een lange schorsing na zijn rode kaart tegen Alavés (0-1 winst) zondagmiddag. Scheidsrechter César Soto Grado is in zijn rapport opvallend mild geweest voor de sterspeler van Real Madrid.

Mbappé werd zondag al in de 38ste speelminuut met een directe rode kaart van het veld gestuurd. De aanvaller van Real Madrid pleegde een keiharde aanslag op de enkel van middenvelder Antonio Blanco.

Waar men dacht aan een langdurige schorsing, lijkt Mbappé enigszins goed weg te komen. Dat heeft alles te maken met het scheidsrechtersrapport.

Volgens de arbitrage kreeg Mbappé rood 'voor het plaatsen van de voet ter hoogte van het scheenbeen van een tegenstander, tijdens een gevecht om de bal, waarbij buitensporige kracht werd gebruikt’.

Het Madrileense Marca verwacht dat trainer Carlo Ancelotti zijn spits slechts twee duels moet missen. “Omdat er geen sprake is van een blessure en het een duel om de bal was, geldt de straf niet voor drie wedstrijden.”

Indien deze voorspelling uitkomt, mist Mbappé alleen de wedstrijden tegen Athletic Club en Getafe. In dat geval is de wereldster beschikbaar in de Copa del Rey-finale tegen FC Barcelona.

Real Madrid slaagde er uiteindelijk in om drie punten over de streep te trekken, waardoor de achterstand op Barça in LaLiga nog altijd vier punten bedraagt.