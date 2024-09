‘Kylian Mbappé en nog twee spelers op dezelfde hoogte als Cristiano Ronaldo bij Real Madrid’

De transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid afgelopen zomer heeft niet alleen de Fransman zelf windeieren gelegd. Ook Jude Bellingham en Vinícius Júnior hebben naar verluidt geprofiteerd van zijn overstap. Zij zagen namelijk hun salaris flink toenemen.

Met de komst van Mbappé heeft Real Madrid eindelijk de gewenste aanvaller die het vorig seizoen miste. Daarentegen vormt het ook weer een uitdaging voor Carlo Ancelotti, die zijn selectie ziet uitpuilen van de grote persoonlijkheden.

Real Madrid hanteert een maximaal basissalaris bij al haar spelers, zo meldt het Spaanse OK Diario. Mbappé strijkt meteen bij zijn eerste contract voor de club al dat jaarlijkse basissalaris van vijftien miljoen euro op.

Om de orde binnen de selectie te bewaren heeft de club echter besloten om ook Bellingham en Vinícius Júnior hetzelfde salaris te betalen als de Franse superster. Hiervoor verdienden beide spelers ook al geen misselijk salaris, namelijk 10 miljoen euro per jaar.

Door de salarisverhoging hoort het drietal bij de best betaalde spelers in de clubhistorie. De andere spelers in de historie van Real Madrid die ook dit salaris opstreek, waren Cristiano Ronaldo en Eden Hazard.

Volgens verschillende Spaanse media deelt president Florentino Pérez deze salarissen uit om spanningen tussen de spelers te voorkomen. De volgende die in aanmerking komt voor deze salarisverhoging is David Alaba, die momenteel een basissalaris van elf miljoen euro verdient.

De plannen van Real Madrid zijn echter nog lang niet voltooid. Naar verluidt hoopt de club volgende transferzomer weer flink toe te slaan. Florian Wirtz staat hoog op het verlanglijstje in de Spaanse hoofdstad, terwijl er ook naar een eventuele opvolger wordt gezocht van Dani Carvajal. Jeremie Frimpong en Trent Alexander-Arnold behoren tot de grootste kandidaten.