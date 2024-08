Kwakman oppert voor invalbeurt bij Ajax: 'Hij heeft de beste connectie met Brobbey'

Ajax heeft nog geen potten kunnen breken tegen NAC Breda en dat heeft volgens Kees Kwakman te maken met het gebrek aan steun voor Brian Brobbey. De analist stelt dat de spelers om Brobbey heen 'onwennig' zijn en zou Kenneth Taylor in het elftal brengen om Brobbey te ondersteunen.

Halverwege (0-0) kan de conclusie getrokken worden dat Ajax het balbezit heeft, maar daar nog bar weinig mee heeft kunnen doen. De enige echte Amsterdamse kans kwam op naam van Brobbey, die in de tweede minuut wegdraaide bij zijn directe tegenstander en de bal vervolgens niet goed raakte, waardoor NAC-goalie Daniel Bielica simpel kon redden.

Ajax slaagde er niet in voort te borduren op dat goede moment en NAC, dat met vijf verdedigers aantreedt, maakte het de hoofdstedelingen moeilijk. "Het is tempo is laag", analyseert Kwakman in de rust van het duel bij ESPN. "Ik vind ook dat de mensen die creatief moeten zijn aan de zijkanten, niet in hun spel zitten", doelt hij op Bertrand Traoré en Mika Godts.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Eredivisie NAC NAC 2024-08-24T19:00:00.000Z 21:00 FC Utrecht UTR

"Ik vind ook dat NAC dat goed doet. Beide backs staan heel kort op Godts en Traoré. Daardoor ligt de bal naar Brobbey wel vaak open, maar de buitenspelers komen bijna niet aan de bal. Alleen ze mogen wel wat meer doen. Het is niet zo dat ze kort gedekt worden, en 'ja, oké'. Dan moet je aan de slag! Dan moet je een voorbeweging maken, diep, terug. Als Brobbey de bal krijgt eronder komen. Dat gebeurt veel te weinig."

"Het was heel veel rondtikken", vervolgt Kwakman, die nog wel vindt dat Ajax goed begon. Brobbey werd veel bereikt, maar daar kwam weinig uit. "Dat heeft aan de ene kant met Brobbey te maken, maar ook met de mensen om hem heen." Kwakman wijst onder meer op een moment dat Brobbey de bal bij zich heeft in de zestien van NAC, waarbij geen enkele teamgenoot in zijn buurt staat om hem te assisteren.

"Als ik als Ajax-trainer dit zou zien in de eerste helft, zou ik Taylor inbrengen. Want hij is degene die de beste connectie heeft met Brobbey. En als Brobbey zo vaak aangespeeld kan worden, met zijn rug in de zestien, naar de goal, dan kan Taylor dat als de beste. Hij is heel vaak onderweg. Je ziet dat Hlynsson niet onderweg is, Godts niet. Daar liggen mogelijkheden voor Ajax, maar daar komt veel te weinig uit."