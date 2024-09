Kwakman komt met dringend advies voor Van Persie na 9-1 nederlaag bij AZ

Het gaat daags na de 9-1 monsterzege van AZ op sc Heerenveen uitgebreid over de speelstijl van de Friezen en de keuzes van Robin van Persie. De oud-topspits wordt verweten te naïef te zijn, hetgeen hem zaterdag op de grootste nederlaag in de clubgeschiedenis kwam te staan.

Naast de kritiek kreeg Van Persie ook de complimenten, vooral voor de manier waarop hij na afloop de pers te woord stond. De voormalig Oranje-international nam de nederlaag als een man.

"Best veel mensen, of ze het nou toegeven of niet, vinden het leuk als het slecht gaat. Dat moet je ownen. Ook nu, in deze situatie. We hebben een wedstrijd verloren, we hebben alles eraan gedaan wat we konden doen, en het is niet gelukt. Vandaag. Maar dinsdag hebben we weer een wedstrijd", sprak Van Persie.

"Het gaat mij erom dat je juist in deze situaties met je borst vooruit staat en trots bent op jezelf. Maar ook op elkaar, en wat we iedere dag met elkaar doen. Dus we gaan niet nu heel veel dingen anders doen. Wij blijven onszelf, ook als het even tegenzit. Dat is waar ik in geloof, en de jongens ook. Ik ben er zeker van dat die gasten ook dinsdag weer vol goede moed op het veld staan", besluit Van Persie.

De woorden van Van Persie kunnen op goedkeuring rekenen in De Eretribune. "Hij brengt het heel overtuigend", aldus Kees Kwakman. "Ik zou hem wel adviseren om de groep ook wat andere dingen bij te brengen, zodat ze juist iets gevarieerder gaan spelen om het voor de tegenstander moeilijker te maken."

"Nu weten we wat Heerenveen gaat doen en daar kun je je als tegenstander op vastpinnen. Ik denk juist dat je je ploeg iets extra's kan meegeven door wat andere dingen toe te voegen. Daarin zou ik wat aanpassingen proberen te maken in het spel."

"Hij start met zijn eigen filosofie", gaat Kwakman verder. "Spelers moeten daaraan wennen en dat heeft tijd nodig, dat is niet zo gek. Maar je hebt ook met de kwaliteit van spelers te maken. Kersten, Bochniewicz, Braude... Je moet je afvragen of je dit moet willen op bezoek bij AZ."

"Er zijn heel veel wedstrijden in de Eredivisie waarbij dit kan. Tegen NAC bijvoorbeeld. Maar er zijn ook wedstrijden waar je nog niet goed genoeg voor bent. AZ is daar heel goed in, die kunnen goed in de discipline spelen. Dan krijg je ze om de oren."