Paris Saint-Germain heeft ook het duel met AS Monaco winnend afgesloten. De Parijzenaren kregen bij vlagen aardig tegenstand, maar trokken via doelpunten van Vitinha, Kvicha Kvaratskhelia en Ousmane Dembélé (2x) de overwinning naar zich toe: 4-1. De voorsprong aan de top van de Ligue 1 blijft daarmee gigantisch groot voor PSG.

Nadat Takumi Minamino namens Monaco de eerste kans had gekregen, opende Vitinha aan de andere kant de score voor PSG. De Portugees verlengde deze week zijn contract met vijf jaar en beloonde dat vertrouwen direct. Hij verraste doelman Radosław Majecki volledig met een vrije trap in de korte hoek: 1-0.

De Parijzenaren konden een minuut of tien genieten van de voorsprong, voordat Denis Zakaria voor de gelijkmaker tekende. De Zwitser kreeg de bal mee in de loop en verraste Gianluigi Donnarumma volledig in de korte hoek.

In het restant van de eerste helft zaten nog genoeg momenten die zorgden voor opleving op de tribunes. Minamino claimde een strafschop, maar kreeg die niet. Even later dacht Bradley Barcola zijn ploeg weer op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. De bal zou uit het spel zijn geweest in de aanloop.

Nadat Kvaratskhelia eerst moord en brand schreeuwde om een strafschop, schoot hij even later alsnog zijn eerste treffer voor PSG binnen. Hij kreeg de bal in de zestien aangespeeld van Barcola en kapte geweldig zijn tegenstander uit, waarna hij raak kon schieten: 2-1.

Nog binnen het uur leek de wedstrijd gespeeld na een doelpunt van Dembélé. Het verzet van Monaco was definitief gebroken. In de slotfase zette Dembélé na een fraaie aanval nog de 4-1 eindstand op het bord.

PSG maakte voor de aftrap overigens bekend dat Luis Enrique met een nieuw contract tot medio 2027 aanblijft. Achraf Hakimi, Nuno Mendes en Vitinha hebben bijgetekend tot medio 2029.