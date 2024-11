Kuijt snoept na Anderlecht en KAA Gent ook punten af van Club Brugge

Het Beerschot van trainer Dirk Kuijt heeft zijn zevende punt van het seizoen binnen. De hekkensluiter van de Jupiler Pro League knokte zich tegen Club Brugge zeer knap terug van een 0-2 achterstand: 2-2. Bjorn Meijer blonk met twee assist uit bij de bezoekers, die na rust twee treffers van Marwan Al Sahafi om de oren kregen.

Dat Club in principe beter is dan Beerschot, liet het in de beginfase zien. Na nog geen kwartier stonden de bezoekers met 0-2 voor. In de derde minuut kwam een crosspass van Ardon Jashari terecht bij de achterlijn, waar Meijer voorgaf op Romeo Vermant. De Belgische spits (20) tikte simpel binnen.

Na een klein kwartier was het de beurt aan de volgende jongeling om Club aan een treffer te helpen. Dit keer was het Joaquín Seys (19) die een andermaal perfecte voorzet van Meijer afrondde: 0-2.

Beerschot heeft met Al Sahafi (20) ook een trefzekere jongeling in huis, al voorkwam Simon Mignolet voor rust dat de Saudi tot scoren kwam. Na rust moest de voormalig Liverpool-goalie wel vissen.

Aan het begin van de tweede helft liet Meijer na om Club in veilige haven te schieten. Bij de tweede paal kreeg hij de bal er, tot zijn eigen ontsteltenis, niet in. Het bleek een dure misser van de Groninger.

Vlak na Meijers gemiste kans kwam Beerschot terug in de wedstrijd. Al Sahafi werd in de ruimte bediend, omspeelde Mignolet en legde de bal in het netje: 1-2.

Drie minuten later sloeg de van Ittihad Club gehuurde aanvaller opnieuw toe. Nadat hij Brandon Mechele in zijn hemd zette werkte hij fraai af voor de 2-2. Het bleek ook de laatste treffer van de wedstrijd te zijn.

Van de zeven punten die Beerschot tot nu toe verdiende, pakte het er vijf tegen drie Belgische topclubs: Anderlecht (2-1), KAA Gent (0-0) en dus Club Brugge (2-2).