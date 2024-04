Kuijt boekt eerste grote succes in trainerscarrière en promoveert met Beerschot

Dirk Kuijt heeft zich met Beerschot verzekerd van promotie naar het hoogste niveau van België. Op bezoek bij Oostende werd een 1-2 zege geboekt, waardoor Kuijt promotie niet meer kan ontgaan. Met nog twee wedstrijden te spelen bedraagt het gat met de nummer 3 Lommel zeven punten.

Op bezoek bij Oostende werd met 1-2 gewonnen. Via Thibaud Verlinden en D’Margio Wright-Phillips kwam de ploeg van Kuijt op een 0-2 voorsprong. De tegentreffer van Zach Medley halverwege de tweede helft maakte het nog wel even spannend. In de blessuretijd dacht Oostende zelfs de gelijkmaker binnen te hebben gewerkt, maar dat doelpunt werd afgekeurd.

Kuijt stapte vlak na de winterstop in bij Beerschot, waar hij de opgestapte Andreas Wieland opvolgde. De Oostenrijker liet zijn contract ontbinden, vanwege onder meer een gebrek aan vertrouwen in de clubleiding.

Op het moment van instappen van de Katwijkse oefenmeester stond Beerschot bovenaan in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België. In de tien wedstrijden onder leiding van Kuijt werden er slechts twee verloren.

De doelstelling van promoveren naar de Jupiler Pro League kwam daarmee dus nauwelijks in gevaar voor Kuijt, die bij zijn vorige trainersklus bij ADO Den Haag nog weinig indruk wist te maken. In België lijkt hij nu dus beter op zijn plek.

Met de overwinning op Oostende heeft Beerschot ook een hele grote stap gezet richting het kampioenschap in de Challenger Pro League. De ploeg van Kuijt staat stevig aan kop met een voorsprong van vijf punten op naaste belager Dender.

Volgende week kan Kuijt het kampioenschap dus binnenhalen als het op bezoek gaat bij SK Beveren, de nummer acht van de competitie. Beveren is in handen van dezelfde eigenaar als die van ADO Den Haag, waar Kuijt vorig seizoen voor de winterstop werd ontslagen.

