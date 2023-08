Kudus heeft transfer te pakken: Romano noemt hoogte van transfersom

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 15:46 • Bart DHanis • Laatste update: 16:21

Mohammed Kudus gaat de overstap naar West Ham United maken, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag. De Italiaanse transfermarktexpert heeft zijn ‘here we go’ afgegeven voor de transfer van de Ghanees. Volgens Romano is er een mondelinge overeenkomst tussen Ajax en West Ham over een transfersom van 45 miljoen euro inclusief bonussen. Ajax heeft daarnaast ook een doorverkooppercentage bedongen. Kudus zal zaterdag zijn medische keuring in Londen ondergaan en daarna een contract tekenen tot medio 2028.

De transfer van Kudus hing al langer in de lucht. Tim Steidten, technisch directeur van the Hammers vloog vrijdag naar Bulgarije om Kudus hoogstpersoonlijk op te halen en mee te namen naar Engeland. Sky Sports meldde daarop dat alle betrokken partijen verwachtten dat een deal daags na de wedstrijd tegen Ludogorets (1-4 winst) beklonken zou worden.

Kudus kreeg donderdag na afloop van Ludogorets - Ajax de vraag of hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor de Amsterdammers. "Ik denk het wel. Maar we gaan zien wat er de komende dagen gaat gebeuren." De transferperikelen hebben geen enkele negatieve invloed op het spel van Kudus. De linkspoot maakte een hattrick. "Ik leef van dag tot dag. Ik ben nu hier en ik doe mijn werk op het veld. Alles wat buiten het veld moet gebeuren regelt zichzelf."

Vrijdagmiddag kwam De Telegraaf ook al met het nieuws dat Ajax de vervanger van Kudus al heeft geïdentificeerd. De 22-jarige Thiago Almada geldt als een van de grootste talenten uit Argentinië en wordt begeerd door meerdere topclubs. Ajax ziet de spelverdeler van Atlanta United tevens graag komen. Volgens het dagblad ziet Almada zelf een overstap naar Amsterdam wel zitten.