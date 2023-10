Kudus had akkoord met Europese topclub: ‘Maar bod richting Ajax was belachelijk’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 11:25 • Wessel Antes • Laatste update: 11:35

Mohammed Kudus had voordat hij bij West Ham United tekende graag voor Chelsea gespeeld, zo onthult zijn zaakwaarneemster Jennifer Mendelewitsch in een transfershow van RMC Sport. De 23-jarige linkspoot had al gesproken met manager Mauricio Pochettino en was persoonlijk rond met the Blues, die echter niet wilden voldoen aan de eisen van Ajax.

In gesprek met het Franse medium gaat Mendelewitsch uitgebreid in op de transferzomer van haar cliënt. Over de houding van Chelsea is ze niet te spreken. “We bereikten een akkoord met Chelsea over een contract, maar de deal kwam niet rond. Dit lag aan Chelsea, dat met een belachelijk bod kwam richting Ajax.”

Volgens Mendelewitsch ging het om een bod van 15 à 20 miljoen euro, waarmee de Amsterdammers dan ook niet akkoord gingen. “Er kwam ook geen tegenbod vanuit Ajax. Chelsea heeft dit bij meerdere spelers gedaan afgelopen zomer. Ze waren alleen maar bezig met de transfer van Caicedo, daar hebben ze al hun energie in gestoken.” Moisés Caicedo maakte uiteindelijk voor 116 miljoen euro een transfer van Brighton & Hove Albion naar Chelsea.

Dat Ajax niet akkoord ging met het lage bod van Chelsea valt te begrijpen, daar Kudus door Transfermarkt op dat moment al werd ingeschat op 40 miljoen euro. Bovendien hadden de Amsterdammers in 2020 zelf al 9 miljoen euro betaald om de 26-voudig international van Ghana te strikken. Op het moment van verkoop had Kudus een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA.

Na het uitblijven van een deal leek Kudus op weg naar Brighton, nadat Ajax hem een ultimatum van 48 uur stelde om persoonlijk rond te komen. Dat akkoord bleef uit, waarna velen ervan uitgingen dat de linkspoot nog een seizoen in Amsterdam zou blijven. West Ham kwam echter over de brug met 43 miljoen euro, waardoor Ajax alsnog akkoord ging met een uittocht van Kudus.

Zodoende speelt Kudus nu alsnog in Londen, bij Chelsea’s stadgenoot West Ham. In het London Stadium zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2028. Kudus heeft zich in zijn eerste periode voor the Hammers nu al geliefd gemaakt bij de fanatieke aanhang van de club.

In acht wedstrijden voor West Ham was Kudus tot dusver tweemaal trefzeker. Samen met voormalig Ajacied Edson Álvarez wordt hij luidkeels toegezongen met een ludiek nummer. “Tim Steidten went to 'Dam to smoke some marijuana. Came back home with Álvarez and a superstar from Ghana”, is de tekst van het nummer dat wekelijks door het stadion heen galmt.