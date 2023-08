Kroos maakt 21-jarig toptalent dat naar Saudi's verkast met de grond gelijk

Donderdag, 24 augustus 2023 om 11:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:35

Toni Kroos heeft geen goed woord over voor de aanstaande transfer van Gabri Veiga naar Al-Ahli. De 21-jarige middenvelder van Celta de Vigo wimpelt interesse van talloze Europese topclubs af voor een overstap naar Saudi-Arabië. Kroos vindt daar wat van en vat zijn mening op Instagram kort en bondig samen. "Genânt."

Transfermarktexpert Fabrizio Romano gaf woensdagnacht zijn karakteristieke 'here we go' af om Veiga's aanstaande overstap aan te kondigen. Al-Ahli troeft onder meer Chelsea, Arsenal en Napoli af en schotelt Veiga vermoedelijk een zeer lucratief contract voor. Dat laatste lijkt ook Kroos te denken. Hij meldde zich onder Romano's post op Instagram om zijn zegje te doen.

?? Toni Kroos' comment under @FabrizioRomano's 'HERE WE GO' instagram post for Gabri Veiga's move to Al-Alhi. ????? pic.twitter.com/jitVvMK0Rn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 24, 2023

"Genânt", zo omschreef Kroos de transfer in één woord. De Duitser kon op gemengde sentimenten rekenen in de reacties. Vooral vanuit Arabische hoek kreeg Kroos veel kritiek, waarna hij besloot zijn opmerking te verwijderen. Veiga zelf heeft nog niet op de situatie gereageerd.

Veiga heeft op 21-jarige leeftijd al 56 wedstrijden in het eerste van Celta de Vigo in de benen. Daarin was de Spanjaard goed voor 11 doelpunten en 4 assists. Veiga maakte zijn debuut voor de nationale ploeg nog niet, maar speelde al wel 9 jeugdinterlands voor Jong Spanje. Bij Al-Ahli vergezelt hij onder meer Riyad Mahrez, Franck Kessié, Roberto Firmino en Édouard Mendy, die deze zomer ook al naar de Golfstaat verkasten.