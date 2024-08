Kroes geeft direct antwoord op vraag of komst Weghorst naar Ajax wel zo nodig was

Technisch directeur Alex Kroes is dolbij met de komst van Wout Weghorst naar Ajax. De bestuurder in Amsterdamse dienst vindt dat de boomlange aanvaller specifieke kwaliteiten meeneemt. Kroes gelooft daarnaast niet dat Ajax nu over teveel spitsen beschikt.

''Omdat wij Wout een hele goede spits vinden. Een doelpuntenmaker, harde werker, topsportcultuur. En dat vinden we heel belangrijk bij Ajax'', legt Kroes bij Ziggo Sport uit waarom Weghorst naar Amsterdam is gehaald.

''Vind jij vier spitsen voor één positie teveel?'' wil Vahle vervolgens weten van de technisch directeur. ''Nee, dat vind ik niet teveel. Er kan uiteindelijk maar één spits spelen. Afhankelijk van hoe je speelt kunnen er twee spitsen spelen. Maar bij Ajax speelt normaal gesproken één spits'', aldus Kroes.

Vahle rept over vier spitsen, maar het lijkt erop dat trainer Francesco Farioli naast Weghorst alleen Brian Brobbey en Chuba Akpom voor de spitspositie zal gebruiken. Brobbey startte donderdagavond tegen Jagiellonia Białystok, met Akpom op de bank. Weghorst nam plaats op de tribune.

Kroes denkt dat een brede selectie alleen maar van pas kan komen. ''We hebben tot januari 23 wedstrijden. Hele belangrijke wedstrijden ook voor ons. Want we willen in meerdere competities meedoen.''

''En wij vonden dit (Weghorst, red.) een hele goede speler voor ons op dit moment. Die ons niet alleen de komende maanden helpt, maar ook de komende windows die daarna gaan komen. Je moet altijd iets verder kijken dan zes maanden vooruit'', geeft Kroes een inkijkje in zijn werkwijze.