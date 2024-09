Kroes erkent fouten te hebben gemaakt tijdens transferzomer Ajax: 'Hoort bij het menszijn'

Alex Kroes zegt ‘heel veel’ geleerd te hebben van de afgelopen transferperiode. De technisch directeur van Ajax geeft meerdere redenen waarom de transferzomer tegenvalt, maar steekt ook de hand in eigen boezem. “Ik leer elke dag en dat hoort bij het menszijn.”

“Ik heb heel veel geleerd”, vertelt Kroes in gesprek met Ajax TV. “Want niet alles is gelukt. Voor mijn gevoel ben ik een paar keer gestruikeld. In het proces tot wanneer je gaat verkopen en wanneer je gaat verhuren, bijvoorbeeld. Dat momentum zoeken.”

“Tegelijkertijd is het ingewikkelde dat je in de afgelopen transferzomer, of de huidige transferzomer (de markt is in een aantal landen nog open, red.), een van de rustigste in jaren is. Er is veel minder gebeurd qua transfers. Qua aantallen, maar ook qua geld dat door de markt is gestroomd.”

“Helaas toch te zeggen: de sportieve successen van Ajax afgelopen seizoen waren niet dusdanig dat dat niet heel positief heeft bijgedragen aan de huidige waarde en vraag naar spelers.”

“Ik denk wel dat er in heel veel spelers nog meer rek zit. Je ziet ook dat spelers beter presteren dan een paar maanden terug, dus dat is dan weer het positieve ervan. Ik leer elke dag en dat hoort bij het menszijn. Fouten maken, weer doorgaan er ervan geleerd hebben.”

Kroes stelde eerder deze zomer dat hij voor 100 miljoen euro wilde verkopen. Dat is bij lange na niet gelukt. Inclusief de geactiveerde opties in de verhuurcontracten van Georges Mikautadze (FC Metz) en Francisco Conceição (FC Porto) en de last minute verkoop van Steven Bergwijn, komt het totaalbedrag uit op ongeveer 57 miljoen euro.

Ajax wilde meerdere overbodige en dure spelers verkopen, maar slaagde daar niet in. Zo werden Borna Sosa (Torino), Naci Ünüvar (Espanyol), Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers) en Jakov Medic (VfL Bochum) slechts verhuurd in plaats van verkocht. Daarnaast viel de transfersom voor Gerónimo Rulli, die voor vier miljoen euro vertrok naar Olympique Marseille, tegen.

Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic, die eerder (tijdelijk) naar Jong Ajax werden gezet wegens hun gebrek aan perspectief in Amsterdam, lopen bovendien nog altijd bij de club rond. Wel is het mogelijk dat Ajax die spelers toch kwijtraakt, daar de markten in onder meer België (6 september), Qatar (9 september), Griekenland (11 september) en Turkije (13 september) nog open zijn.