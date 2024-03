Kroes buigt zich over aanstelling nieuwe td Ajax en kijkt bij Red Bull-concern

Alex Kroes staat voor een gigantische klus bij Ajax. Hem wacht drie grote dossiers: het aanstellen van een nieuwe trainer, de positie van technisch directeur invullen en het transformeren van de selectie.

Na het ontslag van Sven Mislintat moet Ajax opnieuw op zoek naar een technisch directeur. Volgens Kroes was de Duitser een 'charlatan' en een 'meesteroplichter', zo liet de kersvers algemeen directeur zich uit in het boek Ajax in crisis van Menno de Galan.

"Vier linksbacks?! Ik had de mensen een klap in hun nek gegeven als ik er als algemeen directeur weet van had gehad. Vier linkerverdedigers en geen enkele rechtsbuiten. Het is echt verschrikkelijk", werd Kroes door De Galan geciteerd.

En nu is het dus de beurt aan Kroes om te laten zien wat hij kan. Hij mag zich onder andere buigen over de aanstelling van een nieuwe technisch directeur. Volgens de NOS is Kelvin de Lang in beeld als nieuwe directeur voetbalzaken.

De oorspronkelijk als hoofdscout aangestelde De Lang haalde afgelopen winter Jordan Henderson en Julian Rijkhoff binnen. Ook wist hij Jorrel Hato langer te binden aan een verblijf in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Voetbal International zal De Lang binnenkort echter terugkeren naar zijn oorspronkelijke post. "Maar hij zal nauw betrokken blijven bij het technische hart."

Met Marijn Beuker haalde Ajax reeds iemand binnen die de selectiesamenstelling voor de lange termijn overziet. Beuker moet samen met een nog nader aan te stellen td de Amsterdamse selectie vormgeven.

Wie die technisch directeur moet zijn, is nog onbekend. Binnen Ajax zou men wel al nadrukkelijk aan het kijken zijn bij het Red Bull-concern. "In de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur passeerden onlangs verschillende opties vanuit de Red Bull-hoek de revue in Amsterdam", schrijft VI.

Feyenoord-model

Maar ook een andere invulling is mogelijk. Een 'Feyenoord-constructie'. "Het is momenteel vooral de vraag hoeveel haast Kroes heeft (bij het aanstellen van een, red.). De kans bestaat dat de nieuwe algemeen directeur voorlopig het Feyenoord-model (met Dennis te Kloese in de dubbelrol) prefereert en richting komende zomer zelf de regie op technisch vlak zal pakken."