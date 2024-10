Kroatië van Josip Sutalo en assistgever Ivan Perisic komt in slotminuut heel goed weg

Kroatië heeft zaterdagavond een nipte zege geboekt in de Nations League. In Zagreb was het land met 2-1 te sterk voor Schotland. Igor Matanovic en Andrej Kramaric tekenden voor de Kroatische treffers, terwijl Ryan Christie iets terugdeed. Schotland leek in de slotminuut nog gelijk te maken, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Bij Kroatië stonden er twee Eredivisionisten in de basis: Ajacied Josip Sutalo en PSV’er Ivan Perisic. Ook was er een basisplek voor Borna Sosa, die dit seizoen door Ajax wordt verhuurd aan Torino.

Kroatië kwam na ruim een half uur spelen op achterstand. Luka Susic wilde een voorzet wegwerken, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Christie schoot de bal vervolgens via Duje Caleta-Car binnen: 0-1.

De Kroaten hadden echter niet lang nodig om weer op gelijke hoogte te komen. Ruim drie minuten later stond het namelijk alweer 1-1, via Matanovic. Perisic legde de bal op een fraaie manier terug op de spits, die zo voor zijn eerste interlandgoal tekende.

Een kwartier voor tijd kwam Kroatië voor het eerst op voorsprong. Sosa zag zijn volley op aangeven van Perisic nog worden gekeerd door doelman Craig Gordon, maar in de rebound kopte Kramaric de bal alsnog binnen: 2-1. Diep in de blessuretijd leek Kristijan Jakic nog de 2-2 achter zijn eigen doelman te tikken, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan.

Door de zege komt Kroatië op zes punten in de Nations League-groep, evenveel als koploper Portugal. Dat land komt echter later op zaterdagavond nog in actie tegen Polen. Schotland staat puntloos vierde.

Dinsdag gaat Kroatië in de volgende speelronde op bezoek in Polen. Schotland neemt het dan op eigen bodem op tegen Portugal.