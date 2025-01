Kritiek op nieuw tenue van Portugal: 'Dit is wannabe Marokko!'

Het Portugese nationale team heeft maandag zijn nieuwe voetbaltenue gepresenteerd. Niet iedereen is even enthousiast over het nieuwe tenue van de Seleção das Quinas, dat te veel op dat van Marokko zou lijken.

Portugal ruilt kledingsponsor Nike na liefst 28 jaar in voor Puma. Vanaf 1997 leverde Nike al de shirts voor het Portugese elftal.

Het nieuwe tenue wordt gepresenteerd door (van links naar rechts) Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo en Bernardo Silva.

Er is dus kritiek op het tenue. De kleur groen die terugkomt in de broek heeft veel weg van de Marokkaanse kleur, zo zeggen criticasters.