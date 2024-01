Kritiek op Cristiano Ronaldo, die ‘doorslaat’: ‘Ik vond zijn interview...’

In de nieuwe aflevering van KieftJansenEgmondGijp bespreken Wim Kieft, Rob Jansen en René van der Gijp de toptransfers naar Saudi-Arabië van de afgelopen periode. De mannen zijn van mening dat Cristiano Ronaldo doorslaat in zijn positieve geluiden over de Saudi Pro League en vinden het verstandig van Lionel Messi dat hij de Verenigde Staten verkoos boven Saudi-Arabië.

“Ik ben ooit met Rob Witschge in Saudi-Arabië geweest”, begint zaakwaarnemer Jansen in de podcast. “Hij werd in zijn nadagen daarheen getransfereerd. Dat was het oude Saudi-Arabië, wat nog veel ‘heftiger’ was dan dat het nu is. Ik ben nog nooit zo blij geweest toen ik terug mocht. En Witschge moest blijven. Het was wel heftig. Echt heftig.”

“Ze zitten er om één reden”, zegt Jansen over de topvoetballers die tegenwoordig de overstap maken naar Saudi-Arabië. “Daarom vond ik het interview van Ronaldo... Kijk, dat hij positief wil praten over de mensen die hem heel veel geld laten verdienen, oké. Maar ga nou niet doorslaan met dat die competitie net zo zwaar is als de Franse Ligue 1.”

“Dat doet hij ook voor zichzelf”, reageert Kieft. “De mensen zeggen: ‘In Saudi-Arabië maakt hij nog wel zijn doelpuntjes en niet in Europa.’” Jansen: “Hij had het liefst nog de Ballon d’Or gewonnen. Hij vond het vervelend dat hij die niet won.” Kieft vindt het niet terecht dat Messi beslag legde op de Gouden Bal. “Maar dat zit Ronaldo natuurlijk ook wel hoog.”

“Als je in Saudi-Arabië voetbalt kan je geen Ballon d’Or winnen”, is Jansen stellig. De agent wordt onderbroken door Van der Gijp, die Rafael Nadal aanhaalt. “Hij heeft tweehonderd miljoen bij elkaar getennist. Snap jij nou dat hij nu nog twee jaar ambassadeur van de tennisfederatie van Saudi-Arabië wordt?”

“Weet je wat Nadal dan zegt? ‘We gaan aan talentontwikkeling doen want er is heel veel talent in Saudi-Arabië.’ Er worden nog niet eens tennisrackets verkocht in Saudi-Arabië, Rob! Dat is toch bezopen?” Jansen sluit zich aan bij het standpunt van Van der Gijp, maar plaatst ook een kanttekening over de discussie wat betreft het verdienen van heel veel geld in Saudi-Arabië.

“Iedereen is zo moralistisch, met ‘je mag dit niet’ en ‘je mag dat niet’. Nu komt er iemand naar jou toe, René. Die zegt: ‘Joh, kan jij Vandaag Inside niet in Jeddah gaan doen? We geven jou, Wilfred Genee en Johan Derksen tien miljoen euro netto.’ Ik denk dat Johan dan al in het vliegtuig zit en Genee landt dan al in Saudi-Arabië!” Van der Gijp: “Daar heb je wel gelijk in, Rob. Maar van zo’n Nadal begrijp ik het niet, hoor.”

“Messi heeft het niet gedaan”, doelt Jansen op de transfer van de Argentijn naar Miami. “Ja, door zijn vrouw. Zijn vrouw wilde niet, Messi wel”, reageert Van der Gijp. Jansen: “Dan is die vrouw een hele verstandige vrouw, die denkt: ik kan daar nooit aarden met mijn kinderen en we hebben al genoeg. Want hij is al goed voor een miljard.”

“Wat Messi doet bij Miami, dat is een onwijs goede keuze geweest. Tuurlijk verdient hij daar een godsvermogen, maar in Saudi-Arabië had hij nog meer kunnen krijgen. Messi had ook al een miljard verdiend”, aldus de zaakwaarnemer.

