Kritiek aan adres Earnest Stewart: ‘Hij moet komende week bidden en smeken’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 11:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:01

Earnest Stewart zal nu merken dat het niet altijd leuk is technisch directeur van PSV te zijn, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De ploeg van trainer Peter Bosz speelde dinsdagavond in de play-offs van de Champions League met 2-2 gelijk tegen Rangers. De 59-jarige oefenmeester kampt met defensieve problemen en dat valt volgens Elfrink deels Stewart aan te rekenen.

Stewart krijgt kritiek omdat hij de verdediging minder heeft versterkt dan verwacht, zo ziet Elfrink. Door blessures heeft Bosz in zijn defensie weinig smaken over om uit te kiezen, terwijl er twijfels gezet kunnen worden bij de kwaliteiten van André Ramalho. PSV had bij het begin van de transferperiode juist nog te veel verdedigers. Fredrik Oppegard, Armando Obispo en Mauro Júnior zijn echter geblesseerd, terwijl Timo Baumgartl weg mocht en Phillipp Mwene op de nominatie staat om te vertrekken.

Sergino Dest werd maandag net op tijd ingeschreven bij de UEFA, waardoor PSV alsnog met vijf verdedigers af kon reizen naar Schotland voor het heenduel met Rangers. "Stewart nam de afgelopen weken een risico door centraal achterin niks te veranderen bij PSV en heeft de zaken wat betreft Dest erg laat op orde gehad”, schrijft Elfrink. “De technische leider moet komende week bidden en smeken dat de club geen hinder ondervindt van het transferbeleid, waarbij de verdediging als laatste aan bod kwam.”

In de ogen van Elfrink heeft PSV in kwantitatief opzicht nu een probleem als het gaat om het aantal beschikbare verdedigers en blijft het kwalitatief ‘te vaak aanmodderen’. Stewart besloot eerst de andere linies van de Eindhovense selectie te versterken. Zo kwam spits Ricardo Pepi voor negen miljoen euro over van FC Augsburg en werd Malik Tillman onlangs ingelijfd als aanvallende middenvelder. De komst van Tillman had voor Elfrink geen prioriteit moeten hebben, daar PSV met Isaac Babadi, Ismael Saibari en Guus Til al drie spelers heeft die op de nummer 10-positie uit de voeten kunnen.

PSV was de afgelopen weken zeer concreet in de markt voor Anderlecht-verdediger Zeno Debast. Paars-Wit wil de negentienjarige mandekker echter deze zomer niet kwijt, waardoor de Eindhovenaren mogelijk moeten doorschakelen. Miles Robinson, een 26-jarige verdediger van Atalanta United, geldt als alternatief.