Krijgt Peter Bosz een extra wapen bij PSV? ‘Wordt enorm veel verwacht’

Koploper PSV verblijft momenteel in het Spaanse Estepona. Tijdens het trainingskamp van de Eindhovenaren krijgt een aantal talenten de kans om zich te laten zien aan trainer Peter Bosz. Journalist Rik Elfrink is namens het Eindhovens Dagblad in Spanje om PSV te volgen en weet welk talent het hardst op de deur bonst in het Philips Stadion: de zeventienjarige Tygo Land.

Volgens Elfrink is er momenteel weinig mis met de fitheid van de spelers van PSV. Voor de winterstop waren alleen Armel Bella-Kotchap, Hirving Lozano en Noa Lang een tijd uit de roulatie, maar Bosz is uiterst tevreden over zijn selectie en de breedte daarvan. “De club wil dat na de winterstop graag zo houden en tegelijkertijd moet er voor alle spelers perspectief op speeltijd blijven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Mede daarom denkt Bosz dat de huidige PSV-selectie nu precies groot genoeg is”, aldus Elfrink. “Hij gaat uit van gemiddeld drie geblesseerden en houdt dan sowieso nog zo’n twintig manschappen over, exclusief een aantal Jong PSV’ers. Zij worden niet meegerekend bij de aantallen en moeten hun speelminuten vooral in Jong PSV maken, om er volgend seizoen te kunnen staan.”

Elfrink concludeert dat één talent zich in het bijzonder toont. “Mocht het mogelijk of noodzakelijk zijn, dan kunnen ze misschien ook voor het eerste elftal van waarde zijn. Onder anderen van middenvelder Tygo Land (17) wordt enorm veel verwacht.”

Bakayoko, Boscagli, Teze

In zijn artikel laat de journalist ook de naam van smaakmaker Johan Bakayoko vallen. “Het gonst nog wel van de geruchten, maar de Belg is totaal niet van plan om te vertrekken en vanuit zijn omgeving wordt ook geconstateerd dat er vanuit Engeland een boel onzinverhalen opduiken. Alles staat in het teken van kampioen worden en verder proberen te komen in de Champions League, zo laat de zaakwaarnemer van de Belg weten.”

Verder bekijkt PSV de optie om de contracten van Olivier Boscagli en Jordan Teze te verlengen. De verdedigers beschikken beiden over een contract tot medio 2025. Waar Boscagli en Teze tijdens hun dienstverband in Eindhoven eerder veelvuldig konden rekenen op kritiek, zijn de achterhoedespelers onder Bosz uitgegroeid tot belangrijke krachten voor PSV.

PSV speelt komende zondag twee oefenwedstrijden. Om 13:00 uur staat een duel met Heracles Almelo op de planning, waarna om 16:30 uur een krachtmeting met Hamburger SV wacht. Tijdens de training van donderdag deed Lang wel mee met de groep. Lozano trainde nog wel apart.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties