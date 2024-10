Kranten maken de balans op na zeges PSV, Feyenoord en Ajax: 'Een liplezer kon optekenen welke twee woorden Brian Brobbey zei'

PSV, Feyenoord en Ajax wonnen alle drie hun wedstrijden. De traditionele topdrieclubs versloegen respectievelijk Sparta Rotterdam (2-1), FC Twente (2-1) en FC Groningen (3-1). Dit is wat de ochtendkranten schrijven.

PSV:

PSV beleefde - en dat is zeldzaam onder Peter Bosz - een bijzonder moeilijke thuiswedstrijd tegen Sparta. Na een rode kaart van Matteo Dams vroeg in de tweede helft, vochten de Eindhovenaren zich uiteindelijk op karakter naar de driepunter.

Volgens Rik Elfrink van het EindhovensDagblad waren er 'kerels' nodig. "En die bleken nog voorradig ook", schrijft de journalist. "Keeper Walter Benitez bijvoorbeeld, maar zeker ook Luuk de Jong. Mauro Júnior herstelde zich na een matig begin en PSV kon zijn vinnigheid aan de zijkant veel beter gebruiken dan in de as."

"Daarnaast liet ook Malik Tillman zich gelden: de Amerikaan streed voor iedere meter en maakt meer en meer een einde aan het predicaat dat hij nog te flegmatiek is", concludeert de clubwatcher. Bosz vertolkte echter misschien wel de hoofdrol bij PSV. De oefenmeester schoot uit zijn slof en foeterde na afloop op scheidsrechter Danny Makkelie.

"Hij geeft hier een waardeloos voorbeeld, ook in de zoektocht naar scheidsrechters", stelt Willem Vissers in de week van de scheidsrechter in De Volkskrant. "Bosz en Makkelie: dat is al jaren nul handen op een buik", tekent Elfrink op zijn beurt op.

De Telegraaf zag ondertussen 'barstjes in het PSV-bolwerk'. "Het duel met Sparta maakte nog maar eens duidelijk dat Bosz de nodige problemen heeft te managen", oordeelt Jeroen Kapteijns. PSV gaat volgens de clubwatcher 'met veel vraagtekens een zware periode in'.

Feyenoord:

Feyenoord boekte zondag in eigen huis een belangrijke zege op FC Twente. Door doelpunten van Ayase Ueda en Hwang In-beom werd het een Aziatisch gekleurde middag voor de Rotterdammers. "Stap voor stap klimt Feyenoord omhoog na de lastige start van het seizoen", schrijft clubwatcher Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad.

Volgens de journalist deed Feyenoord dat 'zonder buitenspelers'. "Eigenlijk speelden de Rotterdammers zonder buitenspelers tegen FC Twente. Igor Paixão had het niet en Ibrahim Osman deed vrijwel alles fout. Niet alleen aan de bal maar ook in de wijze van drukzetten, qua tempo, was er veel aan te merken op hun spel.

De Telegraaf looft twee nieuwkomers. "Feyenoord haalde in de zomer een karrenvracht aan nieuwe spelers en het gros daarvan was afkomstig uit het buitenland. Dan is het lekker als die buitenlanders ook presteren. Van alle nieuwelingen valt Hugo Bueno samen met Hwang het beste in de smaak."

Ajax:

Ajax boekte zondag een moeizame overwinning op FC Groningen. Wout Weghorst werd met een doelpunt én assist in blessuretijd de grote man aan Ajax-zijde. "Woutshow", kopt het Algemeen Dagblad dan ook. Toch was het niet altijd even overtuigend wat de hoofdstedelingen lieten zien, denkt de krant.

"Ajax leek het, zo kort voor de interlandbreak, wel welletjes te vinden. Het leek Ajax allemaal fataal te worden na de fout van Josip Sutalo en de gemiste penalty van Branco van den Boomen, tot de invalbeurt van Weghorst dus."

Weghorst, dus. Ook De Volkskrant roemt hem om zijn winnende goal. "Er zullen fans mee hebben gezongen die hem geen ‘echte’ Ajax-speler vinden, maar die luxe gedachte kunnen ze zich helemaal niet veroorloven. Dolblij mogen ze zijn dat hij Ajax naar een niet meer verwachte overwinning tegen Groningen kopt."

Brobbey was ongelukkig en kwam zondag niet tot scoren. Zijn concurrenten, Chuba Akpom en Weghorst, beiden wel. Brobbey was continu op zoek naar een treffer en baalde zichtbaar toen Vaessen eerder in die wedstrijd maar weer eens reddend handelde. "Zelfs een niet volleerd liplezer kon daarna optekenen wat Brobbey riep", schrijft Verweij. "’Verdomme, man’. Hetgeen aangaf hoezeer de spits op zoek is naar zijn doelpunt."