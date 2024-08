Kranten geven Brian Priske één groot compliment na Johan Cruijff Schaal-zege Feyenoord tegen PSV

Feyenoord heeft zondag beslag gelegd op de eerste prijs van het seizoen. Na een spectaculair duel met PSV stond na negentig minuten een 4-4 stand op het scorebord. De Rotterdammers namen de strafschoppen beter. De debuterende Feyenoord-trainer Brian Priske wordt in de ochtendkranten geprezen om zijn keuze voor de jeugd.

Feyenoord trad zondag aan met de twintigjarige Gjivai Zechiël op het middenveld. De begaafde technicus was met een fraaie actie belangrijk bij de eerste goal van de Stadionclub. Hij verdiende na een lompe overtreding van Fredrik Oppegård een penalty, die feilloos werd benut door Santiago Gimenez.

Na een uur spelen werd Zechiël vervangen door Antoni Milambo. Ook hij liet zich gelden. Na een harde lage voorzet van Dávid Hancko en terugleggen van Ayase Ueda, kon de negentienjarige Milambo van dichtbij binnen werken.

De fris spelende middenvelder zag bovendien toe hoe doelpuntenmaker Bart Nieuwkoop na een kleine tachtig minuten werd vervangen door Givairo Read. Het achttienjarige jeugdproduct is Marcus Pedersen voorbijgestreefd in de pikorde.

Priske aarzelde niet om de jongelingen speelminuten te gunnen. Het levert hem een compliment op van De Telegraaf. "Een dikke plus krijgt de Deense trainer wel voor het durven opstellen van jeugd", schrijft journalist Marcel van der Kraan.

"Zechiël en Milambo maakten tegen PSV duidelijk dat de club met zulke, zelf opgeleide talenten meer waarde creëert op het veld", aldus de journalist. "Bovendien voelen deze spelers zich helemaal thuis."

"Wie oplette, zag aanvoerder Lutsharel Geertruida en Milambo samen na een doelpunt het teken van ’Zuid’ (Rotterdam-Zuid, waar ze allebei opgroeiden) maken. Het tekent de verbondenheid en uiteindelijk bepaalt dat soort mannen de cultuur en het DNA van de kleedkamer."

Santiago Gimenez was echter de 'meest bepalende speler' aan Rotterdamse zijde, vindt het Algemeen Dagblad. De Mexicaan oogde enorm gretig en speelde met twee goals en een assist een uitstekende wedstrijd. Na een lastige tweede seizoenshelft is Gimenez 'vooral weer fris in zijn hoofd', aldus De Telegraaf.

PSV

PSV likt de wonden na het verloren finaleduel. Het weet waar het aan schortte zondag: de defensie. De Eindhovenaren azen al langer op verdedigende impulsen en tegen Feyenoord bleek waarom.

"De Eindhovense club kreeg een eerste waarschuwing voor het deze zomer gevoerde transferbeleid", doelt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op de keuze van technisch directeur Earnest Stewart om eerst het middenveld en de aanval te versterken.

De landskampioen startte met middenvelders Jerdy Schouten en Ryan Flamingo achterin. Oppegård was de linksback van dienst, de door AS Monaco begeerde Jordan Teze bestreek de rechterflank. Olivier Boscagli ontbrak wegens een blessure, André Ramalho verliet de club reeds.

"In de verdediging is sprake van te veel noodverbanden om een hechte organisatie neer te zetten", stelt Elfrink, die Oppegård en nieuweling Flamingo 'niet goed in de wedstrijd' zag zitten. "Voor PSV is het nu zonneklaar: de club heeft snel nieuwe verdedigers nodig."