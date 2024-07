Krankzinnige beelden: Darwin Núñez verliest controle compleet en vecht na Uruguay - Colombia met fans

Na afloop van de halve finale op de Copa América tussen Uruguay en Colombia is het compleet uit de hand gelopen. Op beelden is te zien hoe meerdere Uruguayaanse spelers de tribunes bestormen en in gevecht gaan met Colombiaanse fans. Darwin Núñez kan amper worden tegengehouden, deelt klappen uit en moet die ook incasseren.

De sfeer tijdens Colombia en Uruguay was al behoorlijk verhit en na afloop van het duel ging het mis. Meerdere Uruguayanen, waaronder Núñez en José María Giménez, deden een poging om Colombiaanse fans op de tribunes in het Bank of America Stadium in Charlotte te raken. In ieder geval in het geval Núñez is dat ook gelukt, zo is duidelijk te zien op beelden van FOX.

Uit andere beelden is te zien dat Núñez een harde klap op zijn hoofd krijgt. Volgens verschillende media werden familieleden van de Uruguayaanse spelers lastiggevallen en zelfs aangevallen door Colombiaanse fans.

Verder is te zien dat Uruguayaanse spelers worden bekogeld met voorwerpen. Ook Uruguayaanse supporters raakten in hevige gevechten met Colombiaanse fans verwikkeld.