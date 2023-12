Kramer oppert Oranje-debutant: ‘Als Taylor in het Nederlands elftal speelt...’

Michiel Kramer heeft bij FC Rijnmond een lans gebroken voor Quinten Timber. Volgens de spits van RKC Waalwijk verdient de middenvelder van Feyenoord een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. "Als Kenneth Taylor in het Nederlands elftal kan spelen, kan Timber het ook. Maar met een Ajax-shirt kom je nu eenmaal makkelijker in Oranje", aldus Kramer.

In de studio van het praatprogramma van RTV Rijnmond werpt presentator Bart Nolles eerst de vraag op of de Champions League-uitschakeling een dreun is geweest voor de Feyenoorders.

Tafelgenoot Dennis van Eersel vermoedt dat de nederlaag tegen PSV (1-2) een 'hardere tik' was, terwijl de ook aangeschoven Tom Beugelsdijk denkt dat de selectie 'heel ziek' is van de uitschakeling in het miljardenbal.

Timber beleeft een geweldig seizoen, wat ook de spelers en analytici aan tafel niet ontgaan is. Kramer steekt de loftrompet over de 22-jarige middenvelder, nadat door Van Eersel een vergelijking is getrokken met Orkun Kökcü.

"Kökcü is echt een specialist qua traptechniek en tussen de linies passen. Timber moet het meer hebben van zijn kracht, maar nu laat hij zien dat hij ook goals kan maken".

Een plekje in het Nederlands elftal is dan ook slechts een kwestie van tijd, zo denkt Kramer. “Als Taylor in het Nederlands elftal kan spelen, kan Timber het ook. Maar met een Ajax-shirt kom je nu eenmaal makkelijker in Oranje", lacht hij.

Dávid Hancko

Aan tafel wordt ook de contractverlenging van Dávid Hancko besproken. Beugelsdijk is onder de indruk van de Slowaakse verdediger. "Hij is zo’n geweldige verdediger. Hancko is snel, meedogenloos, kan goed tackelen, maar ook goed voetballen. Hij gaat na Feyenoord nog wel een paar stappen maken", zo spreekt de verdediger zijn verwachtingen uit.

