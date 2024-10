Kraay weet welke speler van Nederlands elftal uitbrander kreeg van Koeman in rust Nations League-duel met Duitsland

Volgens Hans Kraay junior was Ronald Koeman maandag tegen Duitsland zeer ontevreden over Bart Verbruggen. Het was de bondscoach klaarblijkelijk een doorn in het oog dat de doelman met zijn passes van achteruit zijn collega-internationals in moeilijkheden bracht.

''Ik heb nu gehoord, uit betrouwbare bron, dat Bart Verbruggen aan zijn oren is getrokken door Koeman. Verbaal dan, in de rust'', zo onthult Kraay donderdag in Voetbalpraat. ''Zo van: 'Nu ga je ermee stoppen, met iedereen in de problemen brengen. Anders gooi ik iemand anders erin'''.

''En dat is verbaal gebeurd'', zo benadrukt de Oranje-watcher. ''Er is absoluut tegen Verbruggen gezegd: 'Weet je, jij hebt nu al acht keer in de eerste 25 minuten mensen in de problemen gebracht.'''

''Ik heb met jou afgesproken dat je van De Zerbi komt, van Brighton, waar je altijd moet opbouwen. Ik heb jou verteld dat we alleen opbouwen als het kan, en anders speel je de lange bal''', denkt Kraay te weten wat Koeman verder tegen de doelman heeft gezegd.

''Maar dat is hij in één keer vergeten'', keek Kraay afgelopen maandag met verbazing naar Verbruggen in het Nations League-duel met Duitsland, door het Nederlands elftal met 1-0 verloren. ''Dat moet je toch zelf ook kunnen bedenken, keeper zijnde?'', klinkt er ook verbazing in de stem van Mario Been.

Volgens presentator Jan Joost van Gangelen waren de passes van Verbruggen inderdaad van een matig niveau. ''En het is ook niet zo dat ze lekker werden aangespeeld.'' Kraay is het daar roerend mee eens. ''Het waren hobbeldebobbel-ballen, op je verkeerde been.''

''Als trainer stuur je dan toch een wisselspeler naar de keeper om te zeggen: 'En je gaat nu alleen nog maar uittrappen''', geeft Kraay nog maar eens blijk van zijn verbazing. Volgens Been zou een signaal van Koeman vanaf de zijkant al voldoende moeten zijn voor Verbruggen.

''Dat is misschien het gemis bij dit Nederlands elftal. Er zijn geen verlengstukken van de coach. Dat zou Frenkie de Jong wel kunnen. Zo van: 'Jongens, dit gaat niet. We kunnen niet opbouwen. We gaan nu een lange bal spelen en voor de tweede bal''', aldus Been.