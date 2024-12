Kraay scheurt demonstratief papiertje doormidden: 'Waar maken we ons druk om? Wat een gelul!'

Hans Kraay junior vindt niet dat het Nederlands elftal per se moet verliezen van Spanje in de kwartfinale in de Nations League. In dat geval komt Nederland in een op het oog makkelijkere kwalificatiepoule voor het WK van over anderhalf jaar, maar daar heeft Kraay geen boodschap aan in zijn terugblik op het voetbaljaar 2024.

''Eigenlijk vaart Oranje wel bij verlies tegen Spanje'', opent Kraay bij ESPN zijn analyse over de kwalificatieroute van Nederland richting het WK 2026. ''Want dan spelen wij vanaf 8 juni tegen Polen, Finland, Litouwen en Malta.''

''En als we winnen van Spanje, wat volgens mij niet gaat gebeuren, speel je tegen Turkije, Georgië en Bulgarije'', schetst de Oranje-volger het scenario bij verlies tegen de regerend Europees kampioen in de kwartfinale van de Nations League.''

''Kom op, hé! Waar maken we ons druk om? Wat een gelul!'', vraagt Kraay zich af, terwijl hij zijn briefje met aantekeningen demonstratief doormidden scheurt.

''In allebei de poules worden we toch eerste?'', voorziet de vaste volger van het Nederlands elftal geen problemen voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman richting de eindronde in 2026.

Kraay kijkt vervolgens terug op het jaar van Oranje, dat op het EK in de halve finale strandde. ''Je had van dat laffe Engeland van Southgate moeten winnen. Dan had je het maximale eruit gehaald. En nu niet.''

Kraay analyseert tot slot het spel van het Nederlands elftal. ''Soms denk ik weleens: Ga maar volle bak op de aanval en probeer de tegenstander vast te zetten. Want we worden toch geen Europees- of wereldkampioen. Ga dan maar gewoon ouderwets vol op de aanval'', aldus de Oranje-watcher.