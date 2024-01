Kraay onthult reden waarom Ugalde toch gevoelige transfer mocht maken

Volgens Hans Kraay junior heeft de Raad van Commissarissen van FC Twente een beslissende stem gehad in de veelbesproken transfer van Manfred Ugalde naar Spartak Moskou. De Tukkers stribbelden in eerste instantie tegen, maar gingen toch akkoord en ontvangen 15 miljoen euro voor de spits die in Rusland samen gaat spelen met Quincy Promes.

"Ik denk dat ik een klein beetje weet hoe het is gegaan", opent Kraay zondagochtend het item over de bij Twente vertrokken Ugalde in Goedemorgen Eredivisie. "Ugalde is eigenlijk de kop gek gemaakt door Spartak Moskou met een ongelooflijk miljoenensalaris."

"En hij heeft blijkbaar tegen Jan Streuer en Arnold Bruggink gezegd: 'Ik wil daar echt naar toe'. En toen het van negen naar tien, twaalf en misschien wel veertien miljoen ging, hebben Streuer en Bruggink met hem gezeten en gezegd: 'Blijf bij ons. We vinden het principieel gevoelig om je te verkopen aan Rusland'. Er gaan Duitse, Spaanse en Italiaanse clubs komen. Blijf bij ons en ga naar zo'n land.'", geeft Kraay een kijkje achter de schermen in de Grolsch Veste.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"En toen die bieding van dertien of veertien miljoen kwam, zijn Streuer en Bruggink overruled door de Raad van Commissarissen, waar werd gezegd dat Twente dit bedrag niet kan laten lopen. En uiteindelijk is een Raad van Commissarissen bij een club de baas", schetst Kraay de verhoudingen binnen Twente.

Mario Been zoomt in op de bij Twente vertrokken spits. "Ugalde wil gaan, hoe hou je dat tegen? Die jongen gooit zijn kont tegen de krib en zegt: 'Ik wil hier niet meer voetballen. Ik moet en zal weggaan'. Je hebt dus wel te maken met een conflictsituatie met een speler, die met zijn volle verstand een contract tot 2027 heeft getekend."

"De Raad van Commissarissen heeft gewoon gezegd: 'We doen het'. En die zeggen misschien ook wel van: 'We brengen geen geld naar een land dat al een eeuwigheid oorlog voert met Oekraïne. Nee, we halen geld'", zo besluit Kraay zijn analyse over de Ugalde-deal.

Oosting

Ondanks zijn wrevel heeft trainer Joseph Oosting wel begrip voor Ugaldes beslissing. De oefenmeester wijst daarbij naar de culturele achtergrond van de Costa Ricaan. "Ik weet wel waar hij vandaan komt, en snap dan dat het anders is. Geld is voor mij geen drijfveer. Dat is het voor mij als persoon niet", zo klonk het in gesprek met Tubantia.

Twente betaalde afgelopen zomer vier miljoen euro voor de spits en krijgen bijna het viervoudige van dat bedrag terug. Ugalde kwam in totaal in 84 officiële wedstrijden in actie voor Twente, waarin hij 22 keer scoorde en 13 assists aantekende

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties