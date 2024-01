Kraay onthult: Keuken Kampioen Divisie-talent kan droomtransfer maken

Twee Turkse topclubs zijn concreet in de markt voor De Graafschap-talent Basar Önal, zo onthult analist Hans Kraay junior vrijdagavond bij ESPN. Volgens de spraakmakende Keuken Kampioen Divisie-volger heeft Besiktas zich reeds gemeld in Doetinchem, terwijl Galatasaray heeft geïnformeerd bij het management van Önal. Op De Vijverberg ligt het negentienjarige talent nog tot medio 2025 vast.

Önal, die zijn jeugdinterlands speelt voor Turkije, is dit seizoen een van de absolute uitblinkers bij De Graafschap. In 22 competitiewedstrijden was de jonge linksbuiten goed voor 7 doelpunten en 4 assists.

Volgens Transfermarkt is Önal momenteel 800.000 euro waard. Mogelijk zet De Graafschap in op een hogere transfersom.

Volgens Kraay wil De Graafschap namelijk best meewerken aan een transfer, al moet Önal dan wel tot het einde van dit seizoen voor de Superboeren blijven spelen.

De nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie ziet het toptalent als een belangrijke kracht, die van waarde gaat zijn tijdens de promotiestrijd. Onder trainer Jan Vreman kan Önal nagenoeg altijd rekenen op een basisplaats.

Önal debuteerde in maart 2022 namens De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie, tijdens een verloren thuisduel met MVV Maastricht (1-3). Sindsdien staat de teller op 71 officiële wedstrijden namens de club uit zijn geboortestad, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 9 assists.

Mogelijk vervolgt Önal zijn carrière bij een topclub uit het land waar zijn ouders geboren zijn. Spelen in de Süper Lig is één van zijn dromen. Tegenover Voetbalzone onthulde de vleugelspits eerder dat hij als kind fan was van Fenerbahçe.

Dat had voornamelijk te maken met zijn adoratie van de Braziliaanse middenvelder Alex de Souza, die tussen 2004 en 2012 voor de Turkse grootmacht speelde. “Dat was toen ik klein was echt mijn absolute idool. Echt een gouden speler in een heerlijk team, wauw!”, aldus Önal.

