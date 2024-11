Kraay junior ziet nieuwe parel voor Nederlands elftal: 'Hij is zó ongelooflijk goed geworden en komt er echt aan!'

Hans Kraay junior is verrast door de basisplek voor Jan Paul van Hecke zaterdagavond in het Nederlands elftal tegen Hongarije. De analist had Stefan de Vrij centraal achterin verwacht, maar snapt aan de andere kant wel waarom Ronald Koeman nu voor Van Hecke kiest. "Die komt er echt aan!", aldus Kraay junior in de voorbeschouwing bij ESPN.

Kraay junior vindt dat De Vrij door bondscoaches in de regel te vaak geslachtofferd wordt, maar snapt wel dat Van Hecke nu een kans krijgt als basisdebutant. "Ik zeg niet: dit had ik wel verwacht. Maar ik zeg wel: hij komt eraan."

"Van Hecke komt er echt aan", aldus Kraay junior. "Als een hijgend hert zit hij iedereen in zijn nek. Die speelt echt heel erg goed bij Brighton."

Presentator Milan van Dongen stipt aan dat Manchester City-coach Pep Guardiola onlangs na de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion naar Van Hecke toeliep. "Dan heb je het natuurlijk wel goed gedaan", aldus Van Dongen.

"Hij is zó ongelooflijk goed geworden de afgelopen anderhalf jaar", vervolgt Kraay junior. "Ook als hij heel zwaar onder druk moet opbouwen van Roberto De Zerbi. Ik dacht eerst: hij is niet zo heel behaaglijk aan de bal, maar dat is hij juist wel! Mooi dat hij start."

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Weghorst, Gakpo.