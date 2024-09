Kraay junior onthoudt spelersnaam Nederlands elftal nog niet en benoemt '23 keer de verkeerde'

Hans Kraay junior is erg benieuwd naar de verrichtingen van Joshua Zirkzee. De spits debuteert zaterdagavond in de basis van het Nederlands elftal, dat in de Nations League aantreedt tegen Bosnië en Herzegovina. De analist moet alleen nog wennen aan de naam van de nieuwe spits van Oranje.

“Ik ben in het ‘nieuwe tijdperk’ onder Ronald Koeman vooral benieuwd naar de centrumspits”, zo begint Kraay junior in de studio van ESPN terwijl hij de opstelling van Oranje bekijkt.

“Normaal begin je achterin als je een opstelling bespreekt, maar ik begin voorin. Want Zeefuik is een prachtig mooie voetballer...”, zegt Kraay, die onmiddellijk onderbroken wordt door presentator Jan Joost van Gangelen.

“Net gingen we een bord eten halen... Toen noemde jij de spits van Oranje al Zeefuik. Maar je hebt volgens mij al 23 keer Zeefuik gezegd! Nou is dat een grote en leuke familie, maar Zeefuik is er niet bij”, aldus Van Gangelen.

Kraay junior vervolgt lachend zijn verhaal. “Ik zeg het wel heel vaak fout, hè? Goed, Zirkzee is een prachtig mooie voetballer. Maar toch denk ik dat hij wat meer bloed in zijn aderen mag hebben wat Ruud van Nistelrooij had.”

“Van Nistelrooij was chagrijnig als er met 2-1 gewonnen werd en hij niet gescoord had. En Zeefuik... Zirkzee vind ik technisch zo’n mooie voetballer, maar iets meer gretigheid om in de zestien te zijn gaat hem nog verder helpen in zijn carrière.”

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Gravenberch; Simons, Zirkzee, Gakpo.