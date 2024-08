Kraay jr.: ‘Hij was héél dicht bij Ajax, ze zouden hem twee dagen later kopen’

Het had niet veel gescheeld, of Philippe Sandler was speler van Ajax geweest. Dat onthult Hans Kraay junior in De Voetbalkantine bij ESPN. De verdediger van NEC stond eind vorig seizoen op het punt om een transfer naar Amsterdam af te ronden, maar raakte geblesseerd, waardoor zijn transfer afketste.

Sandler gold vorig seizoen als een van de absolute sterkhouders van de ploeg uit Nijmegen en kon rekenen op serieuze interesse van Nederlandse topclubs. Naast Ajax toonde namelijk ook PSV belangstelling in de 27-jarige centrumverdediger. Ajax was echter concreter en had Sandler bijna binnen, zo vertelt Kraay junior.

“Het is nooit naar buiten gekomen, maar Ajax was zo gecharmeerd van hem”, begint Kraay junior. “Twee, drie dagen voordat hij geblesseerd raakte, was Ajax overtuigd. Ze zouden hem twee dagen later kopen van NEC.”

“Hij heeft héél, héél dicht bij Ajax gezeten. Ook verdiend. Ik vind hem een geweldige opbouwer”, aldus Kraay junior, die vervolgens zegt medelijden te hebben met de blessuregevoelige Sandler.

“Het begint een klein beetje te lijken op Justin Bijlow. Dat je zoveel potentie hebt, zo goed bent, maar elke keer teruggeworpen wordt door een blessure.” Sandler wordt zijn hele carrière al geplaagd door blessures en speelde vorig seizoen 24 wedstrijden in de Eredivisie, een persoonlijk record.

Bij NEC zijn ze ontzettend blij met Sandler, maar hadden ze hem ook een transfer naar Ajax gegund, zo weet Kraay junior. “Bij NEC hadden ze het hem gegund. Maar ze denken nu: blijf nog lekker een jaar of 25 hier spelen”, besluit hij. Sandler beschikt in Nijmegen nog over een contract tot medio 2025, met een optie voor nog een jaar.

Bij Ajax zijn er inmiddels andere ontwikkelingen in de defensie. De club lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Daniele Rugani. Echter zal eerst Josip Sutalo of Jakov Medic verkocht moeten worden. Laatstgenoemde lijkt hard op weg naar Duitsland, waar hij in de belangstelling staat van VfL Bochum.

