'Kopzorgen voor Arne Slot: gewilde aanvaller weigert contractaanbieding Liverpool'

Liverpool is dit seizoen de best presterende ploeg van Europa en dat is niet in de laatste plaats te danken aan Arne Slot. Toch heeft de Nederlander te maken met precaire contractsituaties van zijn sterspelers.

Het is een van de heetste thema's in Engeland momenteel: de contractsituaties van Salah, Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk. Alle drie de mannen lopen eind juni uit hun contract op Anfield.

De drie sterspelers leveren een fantastisch seizoen af bij het Liverpool van Arne Slot en fans van the Reds zien dan ook niets liever dat er wordt verlengd met het geroutineerde trio. Alexander-Arnold wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid.

De Koninklijke hoopt het jeugdproduct van Liverpool aan het eind van het seizoen transfervrij in te lijven. Salah zaaide bovendien al twijfels over zijn nabije toekomst, daar Liverpool hem volgens hem geen aanbieding had gedaan om zijn verbintenis te verlengen.

Naar het schijnt zijn de drie sterren echter niet de enigen waarvan hun toekomst aan de Merseyside onzeker is. Volgens informatie van Mundo Deportivo heeft Luis Díaz een aanbieding van Liverpool naast zich neergelegd.

"Díaz heeft een contract tot 2027. Liverpool wil dat verlengen, maar de speler weigert dat omdat hij van mening is dat het aanbod dat ze hem hebben gedaan niet in lijn is met zijn rol in het team en wat hij al heeft bijgedragen sinds zijn komst in januari 2022", aldus de Spaanse sportkrant.

De Colombiaanse vleugelspeler, die al twaalf keer scoorde en drie assists leverde dit seizoen, is daarom een interessante optie voor FC Barcelona, beweert het blad. Rafael Leão (AC Milan) staat naar verluidt bovendien hoog op het lijstje van de Catalanen.