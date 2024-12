Koploper Excelsior zet zich voor hele zware opgave na gelijkspel bij Emmen

Excelsior heeft het zichzelf erg moeilijk gemaakt in de strijd om de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij nummer 5 FC Emmen bleef de koploper steken op 1-1. Daardoor staat het, met nog één wedstrijd te gaan in de tweede periode, op drie punten achterstand op FC Volendam, dat volgende week nota bene de tegenstander is in Kralingen. Op de algehele ranglijst staat Excelsior nog wel één punt boven Volendam.

Bijzonderheden:

De eerste helft in Emmen was zeer attractief te noemen en dat leverde enkele gevaarlijke momenten op voor beide doelen. Mike te Wierik gaf het thuispubliek na vijf minuten al reden tot juichen nadat hij mee was opgestoomd en bij de tweede paal de openingstreffer binnen kon tikken.

Het antwoord van Excelsior kwam na een half uur spelen. Derensili Sanches Fernandes legde de bal terug op Lennard Hartjes, die de bal van een meter of 25 met een prachtige streep de kruising in poeierde: 1-1. Op slag van rust kregen de Rotterdammers na een blunder van Luca Unbehaun nog bijna de voorsprong in de schoot geworpen, maar de bal belandde tegen de paal.

De tweede helft was een stuk minder spectaculair dan de eerste en beide ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd. De 1-1 uitslag betekent dat Excelsior op twintig punten komt in de tweede periode, drie minder dan Volendam, dat tevens een beter doelsaldo heeft (23-8 om 15-5). Volgende week staan beide ploegen tegenover elkaar in de ontknoping van de tweede periode.