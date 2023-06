Komt de beste LCV uit Waalwijk, Rotterdam, Heerenveen, Eindhoven of Enschede?

Het reguliere seizoen in de Eredivisie zit erop. Feyenoord is kampioen, PSV heeft zich verzekerd van een plekje in de voorronde van de Champions League en vooral voor Ajax was het een teleurstellende jaargang. Voetbalzone stelde de afgelopen weken steeds een Team van de Week samen en is nu op zoek naar het Team van het Jaar. Stem op de speler die jij dit seizoen het beste vond, met vandaag de zoektocht naar de beste linkercentrale verdediger.

Voetbalzone gaat op zoek naar elf spelers en een trainer voor het Team van het Jaar. Daar is jouw hulp bij nodig, want de stem van de community bepaalt voor een groot deel de uitslag. Per positie zijn er vijf nominaties, waar op gestemd kan worden. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet een speler tenminste negentien volledige wedstrijden (1710 speelminuten) op het veld hebben gestaan. Je kan stemmen in de poll onderaan dit artikel en onder onze post op Instagram. Het percentage stemmen is het aantal punten dat de speler vanuit het publiek krijgt. De redactie stemt ook, en het percentage dat daar uit rolt is het aantal punten dat bij de publiekspunten worden opgeteld. Dat levert dan een totaalscore op. Jullie stem telt dus voor vijftig procent!

Shawn Adewoye (RKC Waalwijk)

Een van de ontdekkingen van dit Eredivisie-seizoen was Shawn Adewoye. De 22-jarige Belg van RKC Waalwijk speelde zich geruisloos in de basis onder Joseph Oosting en stond uiteindelijk in 30 van de 34 competitieduels aan de aftrap. Zijn kracht en felheid hielpen hem om veel spitsen uit de wedstrijd te spelen en mede daardoor deed RKC tot op de laatste speeldag nog mee om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Waalwijkers namen Adewoye in januari 2021 over van Genk en kunnen daar, nu de mandekker nog een contract voor één seizoen heeft, financieel van gaan profiteren.

Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen)

Als je na veertien wedstrijden in de Eredivisie in verband gebracht wordt met een plekje in de Poolse WK-selectie en uiteindelijk na 34 wedstrijden met je club in de play-offs om Europees voetbal staat, heb je het gewoon goed gedaan. Pawel Bochniewicz speelde dit seizoen 33 wedstrijden in de defensie van sc Heerenveen, die voor de blessure van Andries Noppert ijzersterk te noemen was, en droeg aan het einde van het seizoen ook nog eens zestien keer de aanvoerdersband. Bochniewicz, met vijftig succesvolle onderscheppingen de nummer negen op die lijst, is onomstreden in Friesland.

Jarrad Branthwaite (PSV)

De twijfels die er bij de achterban van PSV waren over Gerrit, die gehuurd werd van Everton en daar nooit echt basisspeler kon worden, waren als sneeuw voor de zon verdwenen toen ze hem een paar keer zagen spelen. Branthwaite is een no-nonsenseverdediger en dat zonder een al te hoge kaartenlast, aangezien hij in 27 wedstrijden maar twee keer geel pakte. Met zijn 1 meter 95 en relatief jonge leeftijd van twintig jaar zou hij ook in de toekomst nog waardevol kunnen zijn voor PSV, mits ze hem definitief los kunnen weken bij Everton.

Dávid Hancko (Feyenoord)

Waarom zou je bijna 25 miljoen euro neertellen voor een verdediger van Rangers, terwijl je ook goed kan scouten en een Slowaaks international voor zes miljoen euro op kan pikken bij Sparta Praag? Het binnenhalen van Dávid Hancko moet wel de transferslag van het jaar zijn geweest. De linkspoot speelde 31 wedstrijden dit seizoen in de Eredivisie, allemaal als basisspeler, en was zes keer betrokken bij een doelpunt namens Feyenoord. Waar Hancko een jaar geleden nog een paar miljoen waard was, zou de Stadionclub bij een eventuele verkoop nu meer dan twintig miljoen kunnen vragen.

Mees Hilgers (FC Twente)

Mees Hilgers is geen speler die wekelijks in de spotlight staat. Laat de 22-jarige Amersfoorter maar lekker zijn ding doen in de achterhoede van FC Twente, de club die dit seizoen de minste tegendoelpunten kreeg in de Eredivisie. Hilgers kwam in 28 wedstrijden in actie, scoorde een keertje en viel vooral op door niet op te vallen. Een ideale eigenschap voor een sobere centrale verdediger, zou je zeggen. Dat is de topclubs in Nederland overigens ook al opgevallen, want naar verluidt staat Hilgers wel op de lijstjes in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

Breng je stem uit in onderstaande poll. Je kan ook stemmen onder onze post op Instagram!