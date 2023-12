Komst Ihattaren verdeelt Slavia in twee kampen: ‘Overgewicht is goed te zien’

Mohamed Ihattaren slaagde in het recente verleden niet bij Juventus en Sampdoria. Hij krijgt nu echter een derde kans in het buitenland. Slavia Praag wil het tot het einde van het seizoen proberen met de pas 21-jarige en getalenteerde middenvelder. Hoe denken de mensen rondom de Tsjechische topclub over de komst van Ihattaren naar de 1. Liga? Voetbalzone sprak hierover met de goed ingevoerde Ondrej Kreml van het populaire supportersplatform Slavistickenoviny.

Door Rian Rosendaal

Kreml, die Slavia al jaren op de voet volgt, weet dat de grootmacht uit Praag geen onverantwoorde risico's heeft genomen om de veelbesproken Ihattaren binnen te halen. "Het bestuur van Slavia omschreef de deal als goedkoop en veilig. Het contract heeft een looptijd van slechts één jaar en er gaan geruchten, zonder twijfel afkomstig van de club, dat zijn basissalaris eigenlijk behoorlijk laag is. Dat bedrag kan door prestatiebonussen hoger komen te liggen. Potentiële risico's qua financiën lijken hiermee te zijn uitgesloten en dat stelt de kritische aanhang van Slavia gerust."

Aanlooptijd

De fans van Slavia kijken voornamelijk naar het sportieve plaatje. Kreml verwacht in dat kader niet direct wonderen van Ihattaren, die in juli 2022 in het shirt van Ajax voor het laatst een wedstrijd speelde. "Er is hier bijna niemand die denkt dat hij na de winterstop gelijk een grote rol zal vervullen binnen het elftal. Op de foto's die zijn gepresenteerd door Slavia is goed te zien dat hij nogal wat overgewicht heeft en dat het tijd zal kosten om weer topfit te geraken. Ik ga ervan uit dat de club hem de komende maanden de gelegenheid geeft om op fysiek vlak een zo goed mogelijke voorbereiding af te werken, in aanloop naar zijn terugkeer op het veld. Als Ihattaren hard genoeg werkt, is de kans groot dat hij tegen het einde van de lente en in de zomer een vast onderdeel van de ploeg is."

Ihatttaren kreegt bij Slavia Praag te maken met trainer Jindrich Trpisovsky.

Twee kampen

Er is in Slavia-kringen zeker het nodige enthousiasme over het onverwachte aantrekken van Ihattaren. Er is echter ook scepsis te bespeuren in de Fortuna Arena, weet ook Kreml. "Er zijn hier momenteel twee kampen. De eerste en waarschijnlijk grootste groep bestaat uit mensen die simpelweg enthousiast zijn over het feit dat een speler van zijn kaliber voor Slavia heeft gekozen. Met vrijwel geen risico voor de club gelooft dit kamp dat er een goede kans is dat Ihattaren weer in vorm raakt en dat hij misschien dit seizoen al van waarde kan zijn voor Slavia. En anders zeker toch wel volgend seizoen. En zo niet, dan heeft het bestuur het in ieder geval geprobeerd. Er is niet met geld gesmeten en het was de moeite waard."

"Het andere kamp is ongetwijfeld een stuk sceptischer", houdt Kreml een slag om de arm wat betreft het toekomstperspectief van Ihattaren in de Tsjechische hoofdstad. "Ze geloven in de eerste plaats niet dat zijn gedrag aanzienlijk is veranderd in de afgelopen tijd en dat hij zich als een echte profvoetballer zal opstellen. Ten tweede: zijn clubkeuze is een beetje vreemd te noemen." De Slavia-watcher legt direct uit waarom hij dat zo ervaart. "Ik bekijk het vanuit het perspectief van een Nederlandse speler. Ihattaren kiest, en ik denk met zijn volle verstand, voor een willekeurig Oost-Europees land waar de mensen een grappige en haast niet te leren taal spreken."

Kreml benadrukt daarnaast dat Ihattaren ook had kunnen wachten op een aanbieding van een club uit een grote Europese competitie. "Slavia heeft een bepaalde reputatie in het Europese voetbal, dat klopt. Maar ik weet haast zeker dat Ihattaren eerder heeft gedacht aan een andere bestemming in Europa, en wellicht ook aan betere keuzes. Waar het voor hem gemakkelijker zou zijn geweest om gewoonweg een leven te hebben buiten het voetbal. Ook al is het sceptische kamp het ermee eens dat het risico voor Slavia niet bijster groot is, is er desondanks het nodige ongeloof over hoe de komst van Ihattaren überhaupt tot stand is gekomen", aldus de kenner van het voetbal in Praag.

Wat kan Ihattaren verwachten?

Ihattaren komt terecht bij de huidige nummer twee in de Tsjechische 1. Liga. Slavia moet een achterstand van vijf punten goedmaken op koploper en eeuwige rivaal Sparta Praag, al volgt na het reguliere seizoen nog een kampioenspoule. De in 1892 opgerichte topclub, met als bijnaam Cervenobili (de rood-witten), is daarnaast verzekerd van overwintering in de Europa League. Slavia staat met twaalf punten uit vijf duels fier bovenaan in Groep G, die verder bestaat uit AS Roma, Servette FC en Sheriff Tiraspol. Er werd tot dusver vier keer gewonnen en dertien maal gescoord in Europees verband.

De Tsjechen zorgden begin november nog voor een Europese stunt door Roma, afgelopen seizoen verliezen finalist in de Europa League, op eigen veld met 2-0 te verslaan. Mede hierdoor zijn de ambitieuze Tsjechen ook na de jaarwisseling op het Europese podium te bewonderen. De poulefase wordt op 14 december afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Servette, dat op de eerste speeldag in de Europa League met 0-2 werd verslagen in Zwitserland. Slavia kan dit seizoen ook nog de Tsjechische beker winnen. Afgelopen woensdag werd dankzij een 0-2 zege op Hradec Kralove, met een goal van onder meer Mick van Buren in de verlenging, de kwartfinale bereikt. In februari 2024 wacht de kraker tegen Sparta Praag om een plek in de halve eindstrijd.

Slavia staat sinds december 2017 onder leiding van de in Praag geboren Jindrich Trpisovsky. De 47-jarige coach heeft een verleden als doelman, al bleef een grootse loopbaan onder de lat uit vanwege aanhoudend blessureleed. Trpisovsky timmerde vervolgens aan de weg als trainer en verscheen uiteindelijk op de radar van de leiding van Slavia. Zes jaar na diens aanstelling in de Fortuna ArenA is de club drie landstitels en vier nationale bekers rijker. Trpisovsky loodste Slavia daarnaast naar twee kwartfinaleplaatsen in de Europa League en sleepte met zijn elftal in het seizoen 2019/20 een ticket in de wacht voor de groepsfase van de Champions League. Twee jaar later bleek de latere finalist Feyenoord te sterk in de kwartfinale van de Conference League. Slavia is dus een vaste bespeler van het Europese toneel te noemen.

Mick van Buren in duel met Bryan Cristante van AS Roma.

Speelstijl

Trpisovsky is een trainer die risico's durft te nemen. Slavia treedt bijna altijd aan met drie verdedigers, al wil de formatie nog weleens wisselen. In de afgelopen maanden trad de Praagse grootmacht aan in een 3-4-3, 3-4-2-1 en een 3-5-2-systeem. Ihattaren zal zich waarschijnlijk richten op een plaats kort achter de spitsen Van Buren en Vaclav Jurecka. De voormalig speler van PSV en Ajax is, mits volledig fit, tevens op de flanken inzetbaar. Trpisovsky zal hopen dat Ihattaren voor aanvallende inspiratie zorgt. Slavia scoorde in de 1. Liga tot nu toe pas dertig keer in zestien wedstrijden. Ter vergelijking: koploper Sparta Praag wist het net al 42 keer te vinden, al was daar wel een wedstrijd meer voor nodig.

Supporters

Ihattaren gaat zijn wedstrijden in het shirt van Slavia afwerken in de Fortuna Arena, dat plaats biedt aan 19.370 bezoekers. Door de successen in eigen land van de afgelopen jaren zijn de bezoekersaantallen aanzienlijk gestegen. Volgens Transfermarkt ligt het toeschouwersgemiddelde bij thuisduels van Slavia momenteel op 17.865. Een groot verschil met het seizoen 2021/22, toen het gemiddelde op 9.842 lag. De supporters weten de weg naar het stadion dus weer te vinden. Van de acht thuiswedstrijden in deze jaargang waren er twee uitverkocht en de verwachting in Praag is dat de komst van Ihattaren het vullen van de thuishaven van Slavia een flinke boost zal geven.

