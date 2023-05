‘Komende 48 uur cruciaal’ voor herstel van Rico na trap in nek van zijn paard

Maandag, 29 mei 2023 om 15:05 • Laatste update: 15:11

Sergio Rico ligt sinds zondag op de intensive care. De reservedoelman van Paris Saint-Germain zou een trap in de nek hebben gekregen van zijn paard. Relevo meldt dat de komende 48 uur cruciaal worden voor zijn herstel. Zodra die voorbij zijn, zal een evaluatie worden gedaan van de prognose en de gevolgen voor de doelman. Het treurige bericht volgde twee dagen na de gewonnen landstitel van PSG. De Franse grootmacht had zaterdagavond genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen RC Strasbourg om zich tot nummer één te kronen.

Volgens Marca staat in het medisch rapport omschreven dat het om een 'ernstige aandoening' gaat. Binnen de kwalificaties betekent dat 'zeer ernstig' en 'kritiek'. Rico kreeg van de clubleiding van PSG toestemming om na de wedstrijd van zaterdag af te reizen naar Spanje. Daar zou hij een trap van zijn paard hebben gekregen met een flinke hoofdwond tot gevolg. Hij is opgenomen in het Virgen del Rocío-ziekenhuis in Sevilla.

Het ongeluk gebeurde zondagochtend. Rico is meteen met spoed naar het ziekenhuis gebracht per traumahelikopter, nadat hij op locatie was gestabiliseerd door het ambulancepersoneel. Sevilla, de club waar hij in de jeugd speelde en zijn debuut in het betaalde voetbal maakte, heeft via Twitter zijn medeleven betuigd. "Heel veel sterkte en een spoedig herstel gewenst", aldus de Andalusiërs.

Rico maakte in 2016 zijn debuut in het Spaanse voetbal en werd vervolgens door Sevilla verhuurd aan Fulham en Paris Saint-Germain. Laatstgenoemde club nam de Spanjaard in 2021 definitief over voor zes miljoen euro. PSG verhuurde Rico vorig jaar januari voor een halfjaar aan Real Mallorca, waarna hij terugkeerde in de Franse hoofdstad. Daar was hij dit seizoen de reservedoelman achter Gianluigi Donnarumma. Zaterdag behoorde hij nog tot de wedstrijdselectie voor het kampioensduel.

