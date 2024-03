Kökçü in genade aangenomen bij Schmidt: ‘Dit is nooit zijn intentie geweest’

Orkun Kökçü en Roger Schmidt hebben de strijdbijl begraven. De voormalig Feyenoord-middenvelder moest na een kritisch interview in De Telegraaf even op de blaren zitten, maar inmiddels is de lucht tussen de twee geklaard en is Kökçü weer opgenomen in de wedstrijdselectie van Benfica voor het duel met Chaves aankomende vrijdag.

Kökçü werd na zijn uitlatingen in de Nederlandse ochtendkrant uit de selectie gezet door Schmidt. "Ik vond het na dat interview het verstandigste om hem niet te laten spelen tegen Casa Pia", vertelde Schmidt tijdens de persconferentie van Benfica.

"Maar hij is terug", vervolgde de voormalig trainer van PSV. "We hebben een gesprek gehad en hij heeft de gang van zaken aanvaard, zoals ik had verwacht. Het was nooit zijn intentie om ruis of negativiteit te veroorzaken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kökçü toonde zich in het bewuste interview teleurgesteld over zijn tijd in Portugal. “Nee, dit is niet wat ik verwachtte", aldus de goudeerlijke Turks international. "Ik heb afgelopen zomer een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen."

"Dat is slechts ten dele gebeurd", legt de controleur uit. "Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt. Ook niet door de trainer!" Schmidt besloot daarop om Kökçü niet op te nemen in de selectie voor het duel met Casa Pia.

Inmiddels is de middenvelder dus in genade aangenomen. Dat mag geen verrassing heten, daar Schimdt geenszins van plan was om de Turk langere tijd buiten de selectie te houden.

"Voor en na de wedstrijd tegen Casa Pia heb ik gezegd dat ik overtuigd ben van zijn kwaliteiten als speler én van zijn karakter", benadrukt Schmidt tijdens het perspraatje. "Dat interview was een fout."

"Dat was voor niemand goed, behalve misschien voor jullie journalisten", grapt de oefenmeester van As Águias. "Spelers maken fouten, maar ik moet ze steunen en we moeten het hier niet meer over hebben."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties