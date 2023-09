Koeman wijst tegenvallende speler Oranje aan: ‘Hij mag dat never nooit doen'

Zondag, 10 september 2023 om 23:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:11

Ronald Koeman is niet tevreden met de wijze waarop Nederland aan het gewonnen duel met Ierland begon. Na een blunder van doelman Mark Flekken kreeg Ierland een hoekschop, waaruit een penalty ontstond toen Virgil van Dijk de bal van heel dichtbij op zijn arm kreeg gekopt. Adam Idah schoot de strafschop onberispelijk binnen: 1-0. De bondscoach van Oranje begrijpt vooral niet waarom Flekken in de fout ging.

“We wisten dat het een zware avond zou worden”, zo steekt Koeman in gesprek met Jeroen Stekelenburg van wal. “Het wordt nóg zwaarder als je fouten maakt in balbezit. Het begon al gelijk: een grote kans tegen omdat we in de zestien wilden opbouwen. Daar wordt het niet makkelijker van. Je weet dat ze drukzetten, dus je moet dan niet in je eigen zestien proberen op te bouwen. Maar de keeper, Mark (Flekken, red.), mag die bal natuurlijk never nooit spelen.”

Wel is de bondscoach positief over het optreden van Oranje in de tweede helft. “Het belangrijkste in deze wedstrijd is dat we anders gingen spelen. We kregen daardoor rust en wel een man meer. Zij waren ook zoekende en konden die druk uit het begin niet meer zetten. Vanaf dat moment waren we heer en meester en maakten we een geweldige 1-2”, aldus Koeman.

Flekken steekt na afloop de hand in eigen boezem en erkent dat hij geen geweldige avond beleefde. “Mijn pass mag daar niet gespeeld worden. Dan wordt die situatie wel nog verdedigd, maar dat is dan de aanleiding voor de hoekschop. Uit die hoekschop komt die ongelukkige handsbal, dan sta je al heel vroeg in de wedstrijd, die heel belangrijk is, 1-0 achter. Maar je moet ermee leven. Helaas speel ik die bal in plaats van hem de tribune in te rossen”, besluit de keeper.