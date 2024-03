Koeman ruimt basisplaatsen in voor Wijnaldum en Frimpong

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het duel met Schotland bekendgemaakt. Georginio Wijnaldum luistert zijn terugkeer in de selectie direct op met een basisplaats. Ook Jeremie Frimpong start. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 3.

Dat Mark Flekken onder de lat staat, kondigde Koeman donderdag al aan. De oefenmeester kiest verder voor een 4-3-3-formatie met Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Lutsharel Geertruida en Nathan Aké als laatste vier.

Geertruida krijgt de voorkeur boven onder meer Matthijs de Ligt. Stefan de Vrij moest het trainingskamp vroegtijdig verlaten met een blessure. Frimpong houdt verrassend genoeg Denzel Dumfries op de bank.

Op het middenveld moet het blok Wieffer - Reijnders de nodige ademruimte aan nummer 10 Wijnaldum bieden. De aanvoerder van Al-Ettifaq ziet drie aanvallers voor zich staan: Cody Gakpo en Xavi Simons als buitenspelers, Memphis Depay als spits.

'Realistisch'

Oranje treedt dus aan in een offensief ogende opstelling. "Ik heb de naam een realistische coach te zijn", blikte Koeman vooruit tegenover de. "Dat klopt, maar ik wil graag de bal hebben, aanvallen, de tegenstander onder druk zetten. Dat kan met meerdere systemen."

Koeman geeft aan 'intensiteit' te willen zien tijdens de wedstrijd. "Dat kan misschien weleens moeilijk zijn in oefenwedstrijden, maar in de situatie van nu, in de voorbereiding op het EK, is dat geen probleem. Van wat ik gezien heb, is de honger er."

Bij Schotland moest Grant Hanley afhaken, maar daartegenover staat de terugkeer van doelman Craig Gordon. Sterkhouders Andy Robertson en Kieran Tierney moesten de vorige interland van Schotland tegen Noorwegen (3-3) nog wegens blessures missen, maar zijn er in Amsterdam weer bij. Net als Oranje is ook Schotland komende zomer aanwezig op het EK.

Opstelling Nederland: Flekken; Frimpong, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, Wijnaldum, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo.

Opstelling Schotland: Gunn; Patterson, Porteous, Hendry, Robertson, Tierney; Gilmour, McTominay, McGinn, Christie; Shankland.

