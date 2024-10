Teun Koopmeiners is niet fit genoeg om de komende interlandperiode mee te doen met het Nederlands elftal. Ronald Koeman heeft Guus Til, die in 2022 voor het laatst bij de selectie zat, opgeroepen als vervanger voor de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland.

Koopmeiners meldde zich maandag wel in Zeist, maar is niet fit genoeg gebleken om de komende interlands te kunnen spelen. De middenvelder van Juventus werd afgelopen weekend in het duel met Cagliari al na 45 minuten gewisseld vanwege fysieke ongemakken.

Het is flinke aderlating voor Koopmeiners, nadat hij afgelopen zomer het EK in Duitsland ook al moest laten schieten vanwege een blessure. Het betekent desondanks wel goed nieuws voor Til, die zich voor het eerst in twee jaar weer meldt bij het Nederlands elftal.

De laatste keer dat Til een interland speelde voor Oranje, was namelijk in 2022. Toen viel hij één minuut voor tijd in in het gewonnen Nations League-duel tegen Wales (1-2). Met het oproepen van Til laat Koeman onder meer Sem Steijn links liggen.

Til is uitstekend aan het seizoen begonnen bij PSV. In de eerste acht Eredivisie-duels was hij al goed voor drie treffers en twee assists, waarmee hij voorlopig de eerste keus is als nummer 10 onder Peter Bosz.

Met het oproepen van Til zorgt Koeman er op de valreep toch nog voor dat er een PSV’er in zijn selectie zit. Jerdy Schouten en Joey Veerman, normaal gesproken allebei van de partij, moesten zich afmelden vanwege uiteenlopende blessures.

Het Nederlands elftal treedt op 11 oktober aan tegen Hongarije in de Puskás Arena in Boedapest. Drie dagen later volgt opnieuw een uitwedstrijd: op 14 oktober is Duitsland de tegenstander van Nederland in de Allianz Arena in München. Beide duels beginnen om 20.45 uur en zijn te zien op NPO 1.