Koeman onthult wat hij tegen Brian Brobbey zei na uitspraken bij Rondo

Dinsdag, 14 november 2023 om 11:15 • Bart DHanis • Laatste update: 13:26

Ronald Koeman is tijdens de persconferentie voorafgaand aan de laatste EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar ingegaan op zijn uitspraken over Brian Brobbey bij Rondo van Ziggo Sport vorige week maandag. De bondscoach van Oranje zegt dat hij zijn pupil ‘meer in bescherming had moeten nemen’.

Jeroen Stekelenburg, journalist van de NOS vraagt Koeman of hij nog met Brobbey heeft gesproken naar aanleiding van zijn uitspraken bij Rondo. Koeman vroeg zich in gesprek met onder meer Marco van Basten af wat Brobbey doet bij de clubs waar hij speelt.

Koeman zei te hopen dat Brobbey zich nog steeds doorontwikkelt, maar was tijdens de vorige interlandperiode bij Oranje ontevreden over de spits van Ajax. “We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was", zei Koeman op stellige wijze bij het voetbalpraatprogramma.

Koeman geeft dinsdag op het persmoment toe dat hij het anders had moeten aanpakken. “Het verbaast me dat het zo’n groot item is geworden, maar ik heb hem gezegd dat ik achteraf wel vind dat ik hem meer in bescherming had moeten nemen.”

“Ik ben gewoon een hele slechte politicus”, gaat Koeman vervolgens verder. “Ik ben te eerlijk en daar word je weleens voor gestraft. Ik had hem op dat moment meer moeten verdedigen en dat heb ik tegen hem gezegd.”

“Er is nog genoeg te verbeteren voor hem, maar blijkbaar mag je dat niet altijd zeggen. Ik had hem meer in bescherming moeten nemen, maar ik vind aan de andere kant ook dat dit moet kunnen”, besluit de bondscoach van Oranje.

Koeman zegt tenslotte dat hij nog wel veel potentie in Brobbey ziet. “Ik selecteerde hem al toen hij nog niet alles speelde en nog geen hele wedstrijden kon volmaken. Ik vind juist dat hij zich heel erg goed ontwikkelt.”