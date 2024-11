Koeman: ''Memphis Depay nog niet goed en fit genoeg voor het Nederlands elftal'

Ronald Koeman heeft weloverwogen besloten om Memphis Depay opnieuw niet te selecteren voor het Nederlands elftal voor de aankomende duels in de Nations League. De bondscoach benadrukt wel direct dat de 98-voudig international nog steeds in beeld is voor Oranje. Memphis werd na het EK van deze zomer niet meer opgeroepen door Koeman.

''Memphis is er nog steeds niet bij. Wat zegt dat?'', wil verslaggever Jeroen Stekelenburg weten. ''Dat hij nog niet goed genoeg is in mijn optiek. En nog niet fit genoeg is'', laat Koeman in duidelijke bewoordingen weten over de aanvaller van Corinthians.

''Hij doet het niet onverdienstelijk en je zou hem erbij kunnen halen. Dan zullen er geen wenkbrauwen gefronst worden'', concludeert Stekelenburg vervolgens. ''Ja, is dat zo?'', lijkt Koeman enigszins verbaasd te zijn door de opmerking van de journalist. ''Nou, dat denk ik'', voegt Stekelenburg daar direct aan toe.

''En als hij nog heel erg in jouw plannen zou voorkomen, dan zou dit toch hét moment zijn om hem er weer bij te halen?'', krijgt Koeman daarna voorgelegd. ''Ja, of niet. Dat het niet het moment is'', verdedigt de bondscoach zijn keuze om Memphis opnieuw te passeren.

''En als er één international is waar ik veel contact mee heb, is dat Memphis. En Virgil van Dijk als aanvoerder. We hebben hierover gesproken. Als Memphis zo verder gaat, dan is hij echt in beeld. Ook straks in maart'', weigert Koeman om de dertigjarige aanvaller definitief van zijn lijstje te schrappen.

Stekelenburg wil weten hoe Memphis aankijkt tegen het feit dat hij opnieuw niet bij Oranje zit. ''Dat moet je hem vragen'', zegt Koeman tot slot op besliste toon. ''Er zullen best een paar procentjes zijn dat hij dat jammer vindt, en het misschien ook niet verwacht.''

Memphis deed in juli 35 minuten mee tegen Engeland, dat Nederland in de halve finale van het EK uitschakelde dankzij een 1-2 zege. Nadien had Koeman geen plaats meer voor de aanvaller in zijn selectie.