Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de aankomende Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (16 november) en Bosnië en Herzegovina (19 november). Frenkie de Jong keert na zijn enkelblessure weer terug in Oranje. Ook Devyne Rensch mag zich na lange tijd weer in Zeist melden.

Eind oktober maakte Koeman zijn 27-koppige voorselectie bekend. De bondscoach had geen plekje ingeruimd voor onder anderen Memphis Depay en Frenkie de Jong. Ook Jurriën Timber en Xavi Simons ontbraken op de lijst vanwege blessures.

Nathan Aké, Lutsharel Geertuida, Kenneth Taylor, Guus Til, Micky van der Ven en Ian Maatsen zaten wel in de voorselectie, maar hebben de schifting niet overleefd. Jurriën Timber, Teun Koopmeiners en De Jong keren terug van een blessure. Ook Rensch is verrassend opgeroepen

Het Nederlands elftal speelt op zaterdag 16 november in de Johan Cruijff ArenA tegen Hongarije. Drie dagen later staat het laatste duel in de groepsfase van de Nations League op het programma, wanneer Oranje het opneemt tegen Bosnië en Herzegovina in Zenica.

Het Nederlands elftal staat op de tweede plaats in Groep A3 van de Nations League. Koploper Duitsland gaat met tien punten aan kop. Hongarije staat net als Oranje op vijf punten, maar heeft een slechter doelsaldo (-3) dan het elftal van Koeman (+2).

Selectie Nederlands elftal

Keepers: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Nick Olij

Verdedigers: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Devyne Rensch.

Middenvelders: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Quinten Timber, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners.

Aanvallers: Brian Brobbey, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Wout Weghorst, Joshua Zirkzee.