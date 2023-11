Koeman looft 3 spelers Oranje: ‘Zij hebben een perfecte wedstrijd gespeeld’

Zondag, 19 november 2023 om 00:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 02:08

Ronald Koeman is niet blij met de camera die tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Ierland (1-0) van dichtbij op hem gericht stond. Tijdens een interview met de NOS vlak na de wedstrijd worden er beelden getoond waarop de bondscoach tijdens de wedstrijd kritisch is op twee spelers. Verslaggever Jeroen Stekelenburg is benieuwd wie Koeman daar bedoelde, maar de trainer reageert vooral geïrriteerd.

Stekelenburg laat beelden zien van Koeman tijdens de wedstrijd. Daarbij zegt hij tegen een van zijn assistenten: “Kijk nou hoe ze staan, met z’n tweeën. Kijk hoe ze staan! Wout, jij moet daarheen.” De verslaggever van de NOS is benieuwd op welke spelers Koeman hier precies doelde. Daar gaat de bondscoach echter niet op in.

“Dit is natuurlijk wel irritant. Ik vind het sowieso irritant dat er op een halve meter een camera de hele wedstrijd op m’n gezicht staat”, aldus Koeman. Stekelenburg countert dat dat onderdeel is van het topvoetbal. “Dat is geen topvoetbal, dat slaat nergens op”, reageert Koeman. Als Stekelenburg vervolgens vraagt of het iets typisch Nederlands is, antwoordt Koeman: “Ik heb er in het buitenland geen last van, en nu zit hij op een halve meter. Misschien is het beter dat ik aan de andere kant ga zitten. Dat slaat nergens op, dat er een camera negentig minuten bijna tegen je wang aan zit.”

Toch was er na afloop van de wedstrijd genoeg reden voor positiviteit voor Koeman “Het doel is bereikt, en dan mag je blij zijn”, doelt hij op de kwalificatie voor het EK van 2024. “Maar vaak als trainer kijk je ook verder. Dus er zijn ook wel andere momenten dat je de wedstrijd niet afmaakt, en dat het tot het laatst 1-0 blijft. Maar we hebben heel goed verdedigd, en krijgen kritiek over veel tegendoelpunten. Dus dat is in ieder geval beter geworden.”

Met name over de drie centrale verdedigers – Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Daley Blind – is Koeman heel lovend. “Heel goed. Aan de bal, maar zeer zeker verdedigend. Stefan de Vrij, Virgil, Daley… Ja, dat stond. Dat zijn natuurlijk ook spelers die ervaring hebben en situaties doorzien. Dus in dat opzicht hebben zij een perfecte wedstrijd gespeeld.”

Nederland kreeg volgens Koeman voldoende mogelijkheden om de 2-0 te maken, maar liet dat na. “Ik vond wel dat we in de omschakeling toch heel wat grote mogelijkheden kregen om de tweede te maken. Maar dan weet je: zolang die tweede niet valt, hoeft er maar één bal verkeerd te vallen. En dan kun je zelfs nog gelijkspelen.”

Dat gebeurde echter niet: Nederland won, en is nu zeker van deelname aan het EK. Koeman: “We weten zelf dat we op een aantal vlakken echt moeten verbeteren om goed mee te doen met de andere toplanden. We hebben te maken gehad met heel veel veranderingen en geblesseerde spelers. Maar het voetballen kan en moet het beter. Als we de beschikking hebben over alle spelers, staat er een heel sterk Nederlands elftal.”