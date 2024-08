Koeman legt uit waarom Depay ontbreekt in Oranje-selectie; drie spelers hebben laatste interland gespeeld

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven over zijn voorlopige Oranje-selectie. Onder anderen Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon ontbreken en dat is niet zonder reden. Koeman wil gaan doorselecteren, terwijl Depay er niet bij zit omdat hij nog altijd geen nieuwe club heeft gevonden.

Koeman spreekt van ‘de start van een nieuwe periode’. Het Nederlands elftal gaat na de zomer een nieuwe cyclus in en de bondscoach wil gaan werken met een aantal nieuwe gezichten. Jan Paul van Hecke en Crysencio Summerville mogen bijvoorbeeld hopen op een uitnodiging in september.

"Deze voorlopige selectie markeert de start van een nieuwe periode. Natuurlijk concentreren we ons dit najaar op de Nations League, maar ook kijken we al verder richting het WK over twee jaar”, laat Koeman optekenen op de website van de KNVB.

“We hebben daarom bewust gekozen voor een aantal nieuwe gezichten. En we hebben ook keuzes moeten maken met betrekking tot een aantal ervaren jongens met een grote staat van dienst bij Oranje”, aldus de bondscoach.

Koeman heeft persoonlijke gesprekken gevoerd met Daley Blind, Wijnaldum en De Roon. “Ik heb ze uitgelegd waarom ik geen beroep op ze doe en dat ik kies voor een aantal nieuwe, jonge spelers.” Blind maakte eerder deze week al bekend dat hij een punt achter zijn interlandloopbaan zet. Wijnaldum en De Roon hebben hun laatste interland dus ook al gespeeld, zo lijkt het.

“Voor Memphis geldt dat hij eerst weer een club moet vinden voor hij bij ons weer in beeld komt.” De aanvalsleider van Oranje op het EK vertrok deze zomer transfervrij bij Atlético Madrid en zit, nu de meeste competities weer gaan beginnen, nog altijd zonder werkgever. “De groep is nu wat groter dan normaal en ik hoop dat dat een mooie stimulans is voor iedereen”, aldus Koeman.

Oranje neemt het op zaterdag 7 september in het Philips Stadion op tegen Bosnië en Herzegovina. Drie dagen later staat het treffen met Duitsland op het programma. Dat duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Het Nederlands elftal zit ook bij Hongarije in de poule in de Nations League. De Hongaren zijn op vrijdag 11 oktober de tegenstander in Budapest.