Koeman krijgt de volle laag: ‘Je kunt hem missen als kiespijn, hij kan spelers bij het Nederlands elftal niet inspireren’

Hugo Borst stoort zich flink aan het gedrag van Ronald Koeman sinds de halve finale van het EK. De journalist vindt de bondscoach 'akelig triomfantelijk', terwijl het vertoonde spel van Oranje daar niet per se recht toe zou geven. Volgens Borst is het maar middelmatig wat Koeman zijn ploeg laat doen, 'en kun je hem missen als kiespijn'. "Hij kan zijn spelers niet inspireren", schrijft Borst in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.

In zijn column zoomt Borst vooral in op het aanstaande Nations League-duel met Duitsland. Daarin opteert de journalist onder meer voor een basisplek voor Joshua Zirkzee, ondanks dat Brian Brobbey dat al is toegezegd, liet Koeman voor het duel met Bosnië-Herzegovina (5-2 winst) al weten. Dat laatste vindt Borst zonde, zo schrijft hij. "We willen de revelatie Zirkzee 90 minuten zien tegen de Duitsers."

Het is een van de vele kritiekpunten waarmee Borst maandag op de proppen komt. Naast dat hij ook Matthijs de Ligt zou slachtofferen (voor Jurriën Timber), komen ook de people skills van Koeman ter sprake.

"Koeman begint gemene trekjes te vertonen", vindt Borst, die vervolgens refereert aan de rel rond de naar Al-Ittihad vertrokken Bergwijn. "Dat Bergwijn een weggooier of een zakkenvuller is moet-ie Johan Derksen of Kenneth Perez laten zeggen. Het is onnodig om met iemand wie je recent intensief hebt samengewerkt een mes in de rug te steken. Dat is zelfs overbodig, zo niet laf."

Waarop Borst terugkeert naar Koemans trainerskwaliteiten. "Hij is niet slecht, maar ook niet bijzonder", oordeelt de journalist. "Zo iemand kun je missen als kiespijn in Oranje." Borst vindt dat Koeman de x-factor mist, iets wat trainers als Pep Guardiola, Jürgen Klopp en Arne Slot volgens hem wel hebben. “Koeman kan zijn spelers niet inspireren. Hij heeft geen verhaal.”

Mede daarom vindt Borst Koemans gedrag sinds het halen van de halve finale van het EK maar ergerlijk. “Sindsdien viel hij te betrappen op een akelige triomfantelijkheid. Terwijl de manier waarop er is gespeeld (wisselvallig, niet innoverend) en de landen die zijn verslagen (bijna allemaal onderdeurtjes) het ware verhaal vertellen.”

In zijn tweede periode bij Oranje presteert Koeman vooralsnog vergelijkbaar met zijn eerste. Koeman staat op een puntengemiddelde van 1.90, waarop hij ook eindigde toen hij in 2020 vertrok naar FC Barcelona. Wel wint Koeman gemiddeld iets vaker nu: 61,9 procent van de wedstrijden sloot hij winnend af, tegenover 55 procent in zijn eerste periode aan het roer.