Koeman komt in opstand: ‘Ik ga samen met grote landen lobbyen, dit is absurd...’

Ronald Koeman komt in opstand tegen de regels voor het komende Europees kampioenschap. De UEFA heeft bepaald dat het aantal selectiespelers per land teruggaat van 26 naar 23. "Ik vind het echt belachelijk dat het naar 23 is gezet", zegt Koeman direct na de wedstrijd Duitsland - Nederland (2-1) bij de NOS.

Vanwege de coronapandemie werd het aantal selectiespelers voor het EK 2020 (dat een jaar later plaatsvond) en het WK 2022 uitgebreid van 23 naar 26. Omdat de pandemie inmiddels voorbij is, werd besloten dat het aantal komende zomer weer met drie spelers afneemt.

Koeman is het daar absoluut niet mee eens. "Ik vind gewoon dat je 26 spelers moet kunnen selecteren. Ik vind het absurd... Je ziet bij alle landen zoveel blessures. Je gaat naar het einde van het seizoen. Met een selectie van 23 man, als er dan één wegvalt kun je geen elf-tegen-elf meer spelen op de training. De keeper mag je wel inwisselen bij een blessure, maar een speler niet."

Landen gaan op het EK in de problemen komen door de beperkte selecties, vreest Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal trekt alles uit de kast om de regels voor het EK aangepast te krijgen. "Ik ga wel een lobby voeren. Ik had het er ook met Julian Nagelsmann (de bondscoach van Duitsland, red.) over, die vindt dat ook."

"Met de intensiteit en het aantal wedstrijden dat je gaat spelen vind ik gewoon dat je naar 26 moet." Koeman wijst daarbij naar afgelopen interlandweek, waarin Nederland tegen Schotland en Duitsland speelde.

"We zijn deze periode met 26 spelers begonnen en we zijn nu met 22. Op 7 juni moet je de definitieve lijst maken voor het EK. Dat is negen dagen voor de eerste wedstrijd. Als er wat gebeurt in die negen dagen, wat dan? In deze periode van een week zijn we drie jongens kwijtgeraakt aan blessures, nog buiten Brian Brobbey." De spits van Ajax meldde zich anderhalve week geleden al op zondag af met een spierblessure.

Koeman heeft nog lang niet al zijn keuzes definitief gemaakt. "We gaan er rustig de tijd voor nodig. Ik weet inmiddels dat het hele moeilijke keuzes worden op een aantal posities."

Een van die plekken is de nummer 10-positie, waar Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Georginio Wijnaldum en Quinten Timber voor in aanmerking lijken te komen. Wijnaldum stond in de basis tegen Schotland, maar speelde in Duitsland niet.

"Ik heb nog geen knoop doorgehakt over Wijnaldum", zegt Koeman. "Ik wilde zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. Iedereen zien is lastig, maar ik wilde Timber ook zien in een gedeelte van deze wedstrijd." De Feyenoord-middenvelder maakte zijn debuut als invaller.



Uit hoeveel spelers moeten de EK-selecties bestaan? 23 26 Ik weet het niet Stem Uit hoeveel spelers moeten de EK-selecties bestaan? 23 28% 26 56% Ik weet het niet 16% Totaal aantal stemmen: 308 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties