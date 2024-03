Koeman bevestigt entree De Ligt en hint op wie hij voorin inwisselt bij Oranje

Matthijs de Ligt heeft een basisplaats in de vriendschappelijke interland tegen Duitsland dinsdagavond, zo bevestigt Ronald Koeman op de persconferentie maandag. De bondscoach hint daarnaast op een wissel in de voorste linie en herhaalt dat Bart Verbruggen onder de lat zal staan tegen de oosterburen.

In de wedstrijd tegen Schotland (4-0) begon Koeman nog met Mark Flekken als doelman. De schotstopper van Brentford wist in eerdere optredens in het Nederlands elftal niet altijd een geweldige indruk achter te laten, maar Flekken weerde zich kranig tegen de schoten van de Schotten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Desondanks zal Verbruggen keepen tegen Duitsland, zoals vóór het duel met Schotland al afgesproken was. Wie dinsdag ook sowieso een basisplaats heeft, is De Ligt. De centrumverdediger van Bayern München schoof naast Koeman aan bij het persmoment en zal tegen Duitsland starten.

De bondscoach gaat naar alle waarschijnlijkheid, naast het inbrengen van Verbruggen en De Ligt, verdere wijzigingen in zijn opstelling doorvoeren. Maar Koeman wilde 'niet verklappen hoeveel spelers we wijzigen'.

De verwachting is dat de trainer zijn voorste linie gaat aanpassen. "Of je raar denkt als ik tegen Duitsland een speler in actie wil zien die iets meer diepte heeft in zijn spel? Nee, dan denk je niet raar", aldus Koeman.

Vermoedelijk doelt de oefenmeester daarmee op een basisplek voor Donyell Malen. De aanvaller van Borussia Dortmund kwam tegen Schotland als invaller in het veld en wist te imponeren door onder meer een doelpunt te maken.

Het duel tussen Duitsland en Nederland wordt gespeeld in Frankfurt. Het treffen in de Deutsche Bank Park begint om 20:45 uur en is live te zien bij de NOS.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties