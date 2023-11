Koeman bevestigt duel met topland: â€˜Weet niet of ik tegenstander mocht noemenâ€™

Koeman bevestigt duel met topland: ‘Weet niet of ik tegenstander mocht noemen’

Maandag, 20 november 2023 om 16:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:30

Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar EURO 2024 een oefenwedstrijd tegen aartsrivaal Duitsland, zo bevestigt Ronald Koeman maandagmiddag op de persconferentie in Faro. De bondscoach van Oranje wist niet helemaal zeker of hij dat wel mocht zeggen. "Maar volgens mij ligt Duitsland vast", aldus Koeman.

Het gaat om een uitduel in Duitsland. De exacte datum is nog onduidelijk. "De andere oefenwedstrijd in die periode spelen we thuis", zegt Koeman.

Er zit nog één voorbehoud aan de oefenwedstrijd tegen het gastland op het EK. "Het gaat niet door als we Duitsland loten in de groep", aldus Koeman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nederland plaatste zich zaterdag officieel voor EURO 2024 dankzij een nipte zege op Ierland (1-0). Oranje belandt bij de loting op 2 december in Pot 3. "We wachten de loting rustig af. Het moet toch altijd een beetje meezitten", zegt Koeman.

"In Pot 3 zitten is niet zo ongunstig, gekeken naar de landen die in Pot 2 zitten. Dus het maakt het zoveel uit. Het moet meezitten, maar als je wil winnen moet je ook iedereen kunnen verslaan", aldus Koeman.

Nederland zal Kroatië en Italië vermoedelijk ontlopen in de groepsfase, want ook die landen belanden bij plaatsing waarschijnlijk in Pot 3.