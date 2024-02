Kobbie Mainoo bezorgt Manchester United zege na spectaculaire slotfase

Manchester United heeft na een zeer spectaculair duel weten af te rekenen met Wolverhampton Wanderers. De ploeg van manager Erik ten Hag domineerde grote delen van de wedstrijd op Molineux, maar moest diep in blessuretijd de gelijkmaker van Pedro Neto toestaan. Nóg dieper in blessuretijd bezorgde Kobbie Mainoo Manchester United de volle buit na een schitterende individuele actie: 3-4. Manchester United stijgt dankzij de zege naar de zevende plaats in de Premier League; Wolverhampton staat elfde.

Aan de kant van Manchester United had Ten Hag een basisplaats in petto voor André Onana, die onlangs terugkeerde van een teleurstellend verlopen Afrika Cup. Ook Marcus Rashford startte na zijn nachtelijke uitstapje in Belfast direct weer in de basis. Achterin werd het centrale verdedigingsduo gevormd door Raphaël Varane en Lisandro Martínez, terwijl Mainoo het op het middenveld mocht laten zien naast Casemiro.

United kwam al in de vijfde minuut op voorsprong. Diogo Dalot speelde de bal de zestien in, waar Bruno Fernandes met een handig overstapje zorgde voor de ruimte bij Højlund. De Deen legde uitstekend terug op Rashford, die de bal met binnenkant rechts subtiel in de verre hoek plaatste: 0-1. United ging snel op zoek naar de volgende treffer en probeerde die te forceren via Casemiro, die enkele meters naast schoot.

Toch zou de tweede treffer van the Red Devils al snel vallen. Alejandro Garnacho verplaatste het spel naar de linkerkant van het veld, waar Rashford bereikt werd. De Engelsman gaf mee aan landgenoot Luke Shaw, die Højlund bij de eerste paal een bijna niet te missen kans gaf: 0-2.

Uit een uitstekende vrije trap van Fernandes kreeg Casemiro de volgende grote mogelijkheid. De Braziliaan kreeg een vrije kopkans bij de eerste paal, maar raakte de bal niet goed en zag zijn poging naast het doel belanden. De gemiste mogelijkheid veranderde het spelbeeld niet. Højlund joeg uitstekend door op doelman José Sá, die met zijn uittrap de Deen raakte en tot zijn grote opluchting zag dat de 'inzet' van de United-spits net naast ging. Varane joeg vlak voor rust nog een volley over het doel van de thuisploeg.

Vlak na de onderbreking kreeg Wolverhampton zijn eerste grote kans van de wedstrijd. Max Kilman leek na volledig mistasten van Onana raak te koppen, maar Martínez bracht redding op de doellijn. Aan de andere kant hield José Sá Wolverhampton in de wedstrijd met een redding van dichtbij op een poging van Højlund. Wolverhampton klopte na rust op de deur, maar de broodnodige eerste treffer bleef lange tijd uit.

Toch zou Wolverhampton erin slagen de spanning volledig terug te brengen. Casemiro beging een ogenschijnlijk lichte overtreding in de zestien, maar dat was genoeg voor een strafschop. Pablo Sarabia ging achter de bal staan en schoot door het midden, terwijl Onana de rechterhoek koos: 1-2. Manchester United stelde echter al snel orde op zaken. Invaller Scott McTominay kopte uit een hoekschop van Fernandes via de grond raak in de verre hoek: 1-3.

Manchester United leek de zege zo goed als binnen te hebben, maar kwam bedrogen uit. Kilman kreeg de mogelijkheid om aan te nemen in de zestien van Manchester United en schoot via Onana en Dalot raak: 2-3. Vlak daarna tikte Mario Lemina maar net naast, al bleek de Gabonees wel buitenspel te hebben gestaan. Toch was er nog reden voor optimisme voor het thuispubliek, toen bleek dat er negen minuten aan blessuretijd werden bijgetrokken.

Daarin kreeg McTominay van dichtbij een reuzenkans, die hij om zeep hielp. Dat leek een zeer dure misser te worden. Balverlies van Antony leidde een counter in van Wolverhampton, dat de ruimte aan de rechterkant vond bij Pedro Neto. Hij sneed naar binnen, ontdeed zich van Varane en schoot in de korte hoek raak: 3-3.

In de bizarre slotfase maakte Mainoo er onder toeziend oog van Sir Alex Ferguson 3-4 van. Hij heroverde de bal, speelde een tegenstander door de benen en schoot perfect raak in de verre hoek. Het was de eerste Premier League-treffer ooit voor de achttienjarige middenvelder.

