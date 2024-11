De KNVB heeft zich tegenover Go Ahead Eagles verontschuldigd voor het afgekeurde doelpunt van de club in het uitduel met sc Heerenveen (1-0) van vorige week. Finn Stokkers trok de stand in de 91ste minuut gelijk, maar die treffer werd na inmenging van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens een duwtje in een (veel) eerdere fase van de aanval. Dat had niet mogen gebeuren, oordeelt de KNVB nu.

Mats Deijl, de aanvoerder van Kowet, onthult in de podcast Tijgerbalsem dat de KNVB excuses heeft aangeboden. “Op maandag of dinsdag heeft de KNVB een brief gestuurd naar de club met de verontschuldigingen. Daarin stond dat 'wij gelijk hadden en dat de goal niet afgekeurd had mogen worden, maar dat is wel gebeurd. Dus sorry.’”

“En ik hoor je denken: hebben jullie dan die goal nog gekregen? Nee”, zegt Deijl met een knipoog. Go Ahead Eagles kreeg na de afgekeurde treffer in Heerenveen nog een kans op de gelijkmaker via Milan Smit, maar Andries Noppert wist die bal te keren. Daardoor konden Heerenveen en Robin van Persie voor de tweede keer in drie competitieduels een overwinning noteren.

Simonis en Deijl vol ongeloof

Trainer Paul Simonis en Deijl lieten direct na de wedstrijd hun onvrede al blijken. “Kijk, die duw wordt heel groot gemaakt. Als je kijkt naar de intensiteit van het duwen, dan denk ik: dit gebeurt de hele wedstrijd. Als dit gebeurt en er daarna direct wordt gescoord, dan zal ik nooit dwars gaan liggen”, aldus Simonis voor de camera van de NOS.

“Het blijft dan een duwtje in de rug, maar dit vind ik wel bijzonder, dat de goal pas vijftien seconden later valt. Hij staat alweer op z’n positie en klaagt daarna zelf ook helemaal niet. Het is niet zo dat hij protesteerde. Ik vind het bijzonder dat de goal wordt teruggedraaid”, zei de trainer.

Ook Deijl was niet te spreken over het besluit van de arbitrage. De aanvoerder nam het vooral de VAR kwalijk, en niet Serdar Gözübüyük. “Uit het niets roept hij hem naar de zijkant.” De verdediger zag de beelden van de vermeende overtreding voor het eerst tijdens zijn interview bij ESPN. “Hier keuren ze hem voor af? Een schandalige beslissing.”

“Ik vind het niet de schuld van de scheidsrechter, want hij wordt geroepen. Waarschijnlijk wordt er in zijn oor gezegd dat er voorafgaand aan de goal ‘een duw’ plaatsvindt. Het is een duwtje, maar ik vind het vrij ver voordat de goal wordt gemaakt. Het is belachelijk dat hij de scheidsrechter naar de kant roept. Dit slaat nergens op”, aldus Deijl.