KNVB maakt laatste tegenstanders Oranje bekend voor aanvang van EURO 2024

Het Nederlands elftal sluit zijn oefencampagne voor aanvang van EURO 2024 af met wedstrijden tegen Canada en IJsland, zo maakt de KNVB donderdag bekend. Beide duels worden afgewerkt in De Kuip.

Op donderdag 6 juni staat de ontmoeting met Canada op het programma. Bij the Reds is Alphonso Davies de grote blikvanger. De linkerverdediger van Bayern München lijkt aanstaande zomer een transfer naar Real Madrid te maken.

Nederland kwam slechts eenmaal eerder uit tegen Canada. In aanloop naar het WK in 1994 troffen de ploegen elkaar in het Varsity Stadium in Toronto. Oranje won toen met 0-3 dankzij treffers van Dennis Bergkamp, Marc Overmars en Frank Rijkaard. Bondscoach Ronald Koeman was toen de aanvoerder.

Vier dagen na het treffen met Canada, op maandag 10 juni, komt het nationale team van IJsland op bezoek in Rotterdam. Het wordt de eerste keer dat de twee landen elkaar in vriendschappelijk verband zullen treffen. Wel namen de landen het eerder tegen elkaar op in kwalificatiepoules voor het EK en WK.

De meest recente wedstrijden tegen IJsland werden gespeeld in oktober 2014 en september 2015. De eerste wedstrijd, in Reykjavik, ging met 2-0 verloren door een dubbelslag van Ragnar Sigurdsson. Ook in Amsterdam werd er verloren van IJsland. Debuterend bondscoach Danny Blind zag zijn ploeg met 0-1 onderuitgaan door een goal van Gylfi Sigurdsson.

Mede door die nederlagen slaagde Oranje er niet in om het EK 2016 te bereiken. De Europees kampioen van '88 eindigde slechts vierde in de poule, achter Tsjechië, IJsland en Turkije. Later deze maand oefent de ploeg van bondscoach Koeman nog tegen Schotland en Duitsland.

Oranje neemt het op het EK 2024 op tegen Frankrijk, Oostenrijk en een van de landen uit het volgende rijtje: Estland, Finland, Polen of Wales. Die landen gaan in de play-offs uitmaken wie het ene felbegeerde ticket grijpt voor het eindtoernooi in Duitsland. Oranje begint het toernooi op 16 juni tegen de winnaar van de play-offs.

